「EPSOPIA（エプソピア）楽天市場店」では、毎月ご好評をいただいている「LINE公式アカウント会員様向け・お誕生日プレゼント企画」を、2026年1月も実施いたします。1月にお誕生日を迎える会員様の中から、抽選で10名様に自社ブランドの人気商品、完全無添加のバスソルト「EPSOPIA（エプソピア）600ｇ」をプレゼント致します。■お誕生日プレゼント企画お客様への日頃の感謝を込めて「誕生月の方へのプレゼント企画」を毎月継続しております。LINEから誕生月を登録するだけでエントリー完了。抽選で10名に当たります！対象者： エプソピア公式LINEアカウントにて誕生月を「1月」と登録されている会員様応募・当選フロー：公式LINEを友だち追加▶友達追加ＵＲＬ：https://lin.ee/UyxJKz※「誕生月（1月）」を登録※抽選で10名様に、お誕生月のお祝いとしてプレゼントを発送します。※プレゼントは「EPSOPIA（エプソピア）」600g です。

寒さが一段と厳しくなる1月。外出から戻った後の冷え切った体には、毎日のバスタイムが欠かせません。「EPSOPIA」は、100%天然成分にこだわったバスソルトで、まるでお湯が肌に吸い付くようなまろやかな入浴体験を提供します。

『エプソピア』とは？

『エプソピア』は、瀬戸内海産100％の完全無添加のバスソルト（塩化マグネシウム）です。 めぐりをサポート： 湯冷めしにくい温浴効果で血行を促進し、冷えやだるさを和らげ、心身をじんわり温めます。秋の夜長もスッキリ軽やかに。 なめらか素肌へ： マグネシウムが肌のうるおいを守り、乾燥しやすい秋の季節にも心地よいしっとり感をキープ。入浴後は思わず触れたくなるなめらか素肌へと導きます。 また『エプソピア』は、こだわり抜いた特殊製法を用いた結晶タイプのバスソルトで、風呂釜の故障の原因となる塩分（ナトリウム）を９９.５%以上を取り除いている為、追い焚きや、残り湯を洗濯に使用可能です。通常バスソルトは追い焚き機能が使用できない為、『エプソピア』は安心して毎日の温活を続けることができる商品となります。

お問合せ先

本件のお問い合わせに関しては下記にお願いいたします。株式会社ＨａｐｐｙＡｄｗｏｒｄｓhttps://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/027-384-8221