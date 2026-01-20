1台でNFCとBluetooth通信に対応した“二刀流”データロガー登場
株式会社藤田電機製作所は、WATCH LOGGERシリーズの最新モデル「DXシリーズ」を2025年12月9日(火)に発売いたしました。
今回の新モデルは、1台でNFC通信とBluetooth通信の“二刀流”に対応した高機能データロガーです。従来機に比べ、データ転送の利便性と操作性が大幅に向上し、スマートフォンとの連携もよりスムーズになりました。現場の声を徹底的に反映し、ユーザーの使いやすさを追求した結果、ついにこの“二刀流”モデルが誕生しました。
■製品ラインアップと価格
・KT-155DX(NFC/Bluetooth 温度データロガー)
https://f-log.jp/products/temperature/kt-155dx/
標準価格：14,080円(税込)
・KT-255DX(NFC/Bluetooth 温度・湿度データロガー)
https://f-log.jp/products/temperature-and-humidity/kt-255dx/
標準価格：17,380円(税込)
・KT-195DX(NFC/Bluetooth 温度・衝撃データロガー)
https://f-log.jp/products/shock/kt-195dx/
標準価格：45,980円(税込)
・KT-295DX(NFC/Bluetooth 温度・湿度・衝撃データロガー)
https://f-log.jp/products/shock/kt-295dx/
標準価格：49,280円(税込)
■無料でお試しレンタルサービス
「実際の使い勝手を確認したい」という声にお応えし、3週間無料レンタルサービスをご用意しました。導入前に現場で試せる安心感をぜひご活用ください。
https://f-log.jp/rental_service/
■製品詳細
・WATCH LOGGERホームページ
https://f-log.jp/
