株式会社藤田電機製作所は、WATCH LOGGERシリーズの最新モデル「DXシリーズ」を2025年12月9日(火)に発売いたしました。





今回の新モデルは、1台でNFC通信とBluetooth通信の“二刀流”に対応した高機能データロガーです。従来機に比べ、データ転送の利便性と操作性が大幅に向上し、スマートフォンとの連携もよりスムーズになりました。現場の声を徹底的に反映し、ユーザーの使いやすさを追求した結果、ついにこの“二刀流”モデルが誕生しました。









■製品ラインアップと価格

・KT-155DX(NFC/Bluetooth 温度データロガー)

https://f-log.jp/products/temperature/kt-155dx/

標準価格：14,080円(税込)





KT-155DX





・KT-255DX(NFC/Bluetooth 温度・湿度データロガー)

https://f-log.jp/products/temperature-and-humidity/kt-255dx/

標準価格：17,380円(税込)





KT-255DX





・KT-195DX(NFC/Bluetooth 温度・衝撃データロガー)

https://f-log.jp/products/shock/kt-195dx/

標準価格：45,980円(税込)





KT-195DX





・KT-295DX(NFC/Bluetooth 温度・湿度・衝撃データロガー)

https://f-log.jp/products/shock/kt-295dx/

標準価格：49,280円(税込)





KT-295DX









■無料でお試しレンタルサービス

「実際の使い勝手を確認したい」という声にお応えし、3週間無料レンタルサービスをご用意しました。導入前に現場で試せる安心感をぜひご活用ください。

https://f-log.jp/rental_service/









■製品詳細

・WATCH LOGGERホームページ

https://f-log.jp/









■製品に関するお問い合わせ

TEL：0120-25-3601

FAX：0463-95-1225









製造元：株式会社藤田電機製作所

https://www.fujita-denki.co.jp/