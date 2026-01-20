静岡・三島市の出汁専門店「おだし香紡」、店舗をリニューアル 本枯節を削る実演や店頭で体験できるサービスを拡充
有限会社沼田(所在地：静岡県三島市)が運営する出汁専門店「おだし香紡」は、1月22日(木)より、三島市内の実店舗をリニューアルオープンいたします。
おだし香紡は、かつお節・昆布・煮干し・乾し椎茸など、日本全国の伝統的な出汁素材80種類を専門に扱い、家庭用から業務用まで幅広いお客さまへ、商品と情報を提供してまいりました。今回のリニューアルでは、「おだしの魅力を五感で伝えられる店舗」を目指し、店舗ディスプレイおよび店頭サービスを見直しました。
店内メインディスプレイ
■ 店舗ディスプレイについて
店内の商品陳列は、出汁素材の種類だけでなく、用途や料理シーンからも選びやすいように再構成しました。従来のかつお節・昆布などのカテゴリ別に加え、すべての出汁を風味から「上品」「基本」「濃厚」の3つのタイプに分類し、味わいをイメージしやすくしています。加えて、各商品に写真付きのPOPを設置し、調理例や使い方を具体的に提示することで、初めてのお客さまにも迷わず手に取りやすい売場を目指します。
商品説明
■ 店頭で提供するサービスについて
リニューアルに合わせて、店頭で体験できるサービスを拡充します。
まず、店内に設置したかつお節削り機では、お客さまの目の前で本枯節を削り、削りたてならではの香りを体感いただけます。また、煮干し類については、専用のグリルで乾煎りし、品種ごとの違いを食べ比べできるようにします。あわせて、コーヒードリップで淹れる出汁の飲み比べもご用意し、80種類の中からお客さまがお気に入りの出汁素材に出会える場を提供します。
香り、味わい、見た目、手触り、そして選ぶ楽しさ。実店舗ならではの体験を通じて、出汁の魅力をより感じていただける空間を目指します。
出汁の試食
出汁の試飲
■店舗概要
店舗名 ： おだし香紡
所在地 ： 〒411-0030 静岡県三島市西旭ケ丘町4041-2
電話番号： 055-981-7762
営業時間： 10:00 - 18:00
定休日 ： 水・日曜日
URL ： https://odashi-koubou.com/
■会社概要
商号 ： 有限会社沼田
代表者 ： 代表取締役 沼田 豊一郎
所在地 ： 〒411-0030 静岡県三島市西旭ケ丘町4041-2
設立 ： 1989年7月
主な事業内容： 食品の製造／卸売／小売、ハラール対応支援
資本金 ： 500万円
URL ： https://izu-numata.jp/
おだし香紡 ： https://odashi-koubou.com/