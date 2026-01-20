株式会社シー・シー・ピー(東京都台東区、代表取締役社長：横治 一也)は、キャラクター家電ブランド「きゃらニクス」より、コンパクトなルームライト機能付き加湿器「ルームライト加湿器 可愛い嘘のカワウソ」(8,300円 税込)を発売します。ほのぼのとした愛きょうたっぷりの4コマ漫画やイラストで人気のキャラクター『可愛い嘘のカワウソ』が温泉でのんびりする様子を再現しました。

本日2026年1月20日(火)よりCCP公式オンラインストア、可愛い嘘のカワウソ 公式オンラインストアで予約を開始、2026年2月中旬より全国の雑貨店、家電量販店、ECサイトなどで発売します。





※製品詳細ページ： https://ccp-otasuke.jp/?pid=188969160

可愛い嘘のカワウソ 公式オンラインストア： https://www.nun2store.jp/





ルームライト加湿器 可愛い嘘のカワウソ





■製品特長

「ルームライト加湿器 可愛い嘘のカワウソ」は、可愛い嘘のカワウソが温泉に遊びに来て、のんびりしているワンシーンを表現したルームライト加湿器です。いつもはお調子者で愛きょうたっぷりの可愛い嘘のカワウソが温泉につかって、気持ちよくとろけるような表情になっている様子に癒されてください。

当製品は「加湿器」「ルームライト」がそれぞれ単独で使用でき、「加湿器兼ルームライト」と合わせ、1台で3通りの使い方ができます。「加湿モード」では、湯口パーツを回すことで加湿量が調整でき、好みの噴霧量が設定できます。消し忘れを防ぐタイマー機能も搭載し、30分、1時間、2時間、4時間から選択可能です。昼間は加湿器のみを使用、湿度の高い夏場はルームライトのみを使用など、1日を通して、また年間を通じて活躍します。









■『可愛い嘘のカワウソ』とは

可愛い嘘をつくのが得意なお調子者のカワウソは、仲良しのカモちゃんやオコジョくんと一緒に、めぐる季節を楽しく過ごします。愛きょうたっぷりな「可愛い嘘のカワウソ」を描くのは、動物の絵を中心に活動中のイラストレーターLommy氏。“誰も傷つかない優しい嘘”でみんなの心を癒してくれます。

現在書籍は第7巻まで発売されており、シリーズ累計13万部を突破するロングヒットを更新中。その他、LINEスタンプやグッズなど幅広く展開中です。









■製品画像

ルームライト＆加湿モード

湯口パーツを回して加湿量を調整





■製品概要

・製品名 ：ルームライト加湿器 可愛い嘘のカワウソ

( https://ccp-otasuke.jp/?pid=188969160 )

・品番 ：KH-G91-KKW

・価格 ：8,300円(税込)

・加湿方式 ：超音波式

・電源 ：入力…AC100-240V 50/60Hz 、出力…DC24V

・消費電力 ：約12W

・加湿量 ：約15～30mL/h※

・連続加湿時間 ：約4時間※

・タンク容量 ：170mL(MAXライン)

・商品サイズ ：幅127×奥行き127×高さ145mm(ACアダプター除く)

・ケーブルの長さ：約1.5m

・販売ルート ：全国の雑貨店、家電量販店、ECショップ等

・販売開始 ：2026年2月中旬

・発売元 ：株式会社シー・シー・ピー





※加湿量・連続加湿時間は、室温や湿度環境、壁、構造、使用している暖房機などの環境条件によって左右されますので目安です。





(C)Lommy









■ブランド「きゃらニクス」とは

きゃらニクスは『キャラクター×エレクトロニクス(電気技術)』の商品を展開する家電ブランドです。日常使用する家電に、お気に入りのキャラクターを彩ることで、皆さまの日々をとっておきの時間に塗り替えます。商品はキッチン家電から、ルームライト、寒さを乗り切るウォーマーシリーズ等幅広く展開しています。今後のラインナップにもどうぞご期待ください。









■「株式会社シー・シー・ピー」とは

お客さまの声に寄り添い、「家事が楽しくなりますように」の想いのもと、生活の中の潜在的な不便を発見・解決できる商品を企画開発し「コードレス回転モップクリーナー」等数々のヒット商品を創出してきました。また、日常家電にお気に入りのキャラクターを彩ったキャラクター家電ブランド「きゃらニクス」も好評展開中です。









■会社概要

会社名 ： 株式会社シー・シー・ピー

所在地 ： 東京都台東区寿3-14-11 蔵前チヨダビル 3F

代表 ： 代表取締役社長 横治 一也

オフィシャルサイト ： https://www.ccp-jp.com/

直営オンラインショップ： https://ccp-otasuke.jp/





《株式会社シー・シー・ピーは、株式会社デンキョーグループホールディングス(大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144)のグループ企業です。》





パーパス





デンキョーグループは、パーパス「毎日をもっと、もっと、ここちよく」のもと、豊かで快適な生活の実現をめざして社会に貢献します。





[留意事項]

・最新の情報、詳細は商品販売ページをご確認ください。

・本リリースに記載されている会社名・各種名称は、各社の商標または登録商標です。

・記載内容は発表日現在のものです。予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・掲載している写真は、製品開発中のため、実際の製品とは多少異なる場合があります。