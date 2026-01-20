さとうきびオリゴを買って応募すると抽選で350名様に「えらべるPay(R)」が当たる！応募締切は2026年2月16日(月)まで
塩水港精糖株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：木村 成克)は、「さとうきびオリゴ」1本ご購入のレシートを撮影して応募すると、抽選で「えらべるPay(R)」500ポイントが当たるキャンペーンを、2025年11月17日(月)から2026年2月16日(月)までの期間で実施しています。
※「さとうきびオリゴ」は株式会社パールエースが販売する商品です。
さとうきびオリゴ「えらべるPay(R)」が当たる！！キャンペーン
【「えらべるPay(R)」とは】
「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。
◇「えらべるPay(R)」詳細
https://giftee-user.zendesk.com/hc/ja/articles/15780350956313
【キャンペーン概要】
・応募期間(レシート有効期間)
2025年11月17日(月)～2026年2月16日(月)
・応募方法
さとうきびオリゴを1本以上ご購入のレシートを撮影して、スマホまたは
PCからご応募いただけます。
※キャンペーン告知シールが貼付されていない商品も対象となります。
・対象製品
さとうきびオリゴ300g
・賞品
「えらべるPay(R)」 500ポイント
・当選者数
350名様
・当選発表
応募締切後、厳正な抽選の上、当選者の方に応募時にご記載いただいた
メールアドレス宛にご連絡させていただきます。
キャンペーン詳細は、応募サイトをご確認ください。
◇キャンペーン応募サイト
https://www.pearlace.co.jp/satoukibi-oligo/cp2025/
【さとうきびオリゴについて】
徳之島産さとうきびを100％使用した、適度なコクとやさしい甘さが特徴のフラクトオリゴ糖シロップです。お砂糖の代わりに、飲み物やヨーグルト、毎日のお料理にお使いいただけます。
さとうきびオリゴ
・奄美群島の中央部に位置する徳之島の、ミネラル豊富な大地で育ったさとうきびを100％使用して作っています。
・さとうきび本来のおいしさにこだわった、適度なコクとやさしい甘さのオリゴ糖です。素材の味を邪魔しないので、どんな料理にも相性が良く、毎日の食事に取り入れることができます。
・フラクトオリゴ糖が製品100g当たり17.2g含まれています。フラクトオリゴ糖は野菜や果物にも含まれる難消化性の糖質で、腸内のビフィズス菌を増やすことを助けます。
◇さとうきびオリゴ 商品ページ
https://www.pearlace.co.jp/satoukibi-oligo/
【会社概要】
社名 ： 塩水港精糖株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 木村 成克
所在地 ： 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2丁目9番6号 ニューESRビル
創業 ： 1904年2月
設立 ： 1950年7月
事業内容： 精製糖・乳糖果糖オリゴ糖などの製造販売
資本金 ： 17億5,000万円
URL ： https://www.ensuiko.co.jp/index.php
【キャンペーンに関するお問い合わせ先】
satoukibi-origo@cmp-info.jp
ご返信は3営業日以内にご連絡させていただきます。
(土・日・祝日・年末年始12/29～1/4を除く)