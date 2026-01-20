晴れの国、岡山の凄麺がついに初登場！「ニュータッチ 凄麺 岡山中華そば」2026年2月9日(月)新発売
ヤマダイ株式会社(本社：茨城県結城郡 代表取締役社長：大久保 慶一)は、「ニュータッチ 凄麺 岡山中華そば」を2026年2月9日(月)より全国のスーパーマーケット、ドラッグストア等で新発売いたします。
ニュータッチ 凄麺 岡山中華そば
3年連続ノンフライカップ麺全国売上No.1ブランド(※1)に輝いた「ニュータッチ 凄麺」の「ご当地シリーズ」は、自宅にいながら手軽に本格的なご当地麺が楽しめると、お客さまから好評をいただいています。この度、シリーズ32品目として、「岡山中華そば」が仲間入りいたします。
当商品は、岡山市を中心に古くから親しまれている鶏をベースにした中華そばを再現したカップ麺です。スープには地元「鷹取醤油株式会社」の濃口醤油を100％使用し、現地で親しまれている素材でスープを作ることで、本場の味の本格再現にこだわりました。また、フタの裏ばなしの一部には、「公益社団法人おかやま観光コンベンション協会」にご協力いただき、メッセージや岡山の魅力が掲載されています。鶏の旨みが凝縮された、シンプルながらも奥深い1杯をぜひお楽しみください。
(※1：インテージSRI＋カップ麺ノンフライ市場2022年4月～2025年3月累計販売金額ベース(全国))
＜商品特長＞
めん ： 歯切れのよい食感が楽しめる、当社独自製法のストレート中細麺
スープ： 鶏の旨みの効いたシンプルながらも奥深い味わいのスープ
地元「鷹取醤油株式会社」の濃口醤油を100％使用
具材 ： 岡山市で古くから親しまれている中華そばらしさを感じられる、
チャーシュー・かまぼこなど全4種の具材
＜商品情報＞
商品名 ： ニュータッチ 凄麺 岡山中華そば(内容量107g)
めん ： 当社独自のノンフライ製法により、
歯切れのよい生麺のような食感を実現した
ストレート中細麺です。(めん60g、熱湯4分)
スープ ： キレとコクのある「醤油」と、
「鶏」の豊かな風味と旨みを併せ持つバランスのとれた
シンプルながらも奥深い味わいのスープです。
スープには、「鷹取醤油株式会社」の濃口醤油を
100％使用しています。
具材 ： チャーシュー、かまぼこ、もやし、ねぎ
カロリー ： 347kcal
JANコード ： 4903088018560
発売日 ： 2026年2月9日(月)
希望小売価格： 278円(税抜)、300円(税込)
＜鷹取醤油株式会社の方々からのメッセージ＞
商品化にあたりご協力いただいた、鷹取醤油株式会社の方から、メッセージを頂きました。
鷹取醤油株式会社のみなさま
創業120周年。「一醤懸命」を合言葉に地域の方々に喜んでいただける味を探求してまいりました。
そして、今回、鷹取醤油の味が全国の方々に味わっていただけることを社員一同大変うれしく思っています。
丁寧に仕上げた深みのある味わいと香りをどうかご堪能下さい。
＜凄麺ブランドのご紹介＞
凄麺イメージ
凄麺は、当社独自の製法(特許製法)によりつくられた油で揚げないノンフライ麺ブランドです。
ご自宅で、ラーメン専門店に負けない本物の食感を味わっていただけます。
【凄麺の特長】
(1)油で揚げないノンフライ麺
(2)生麺のようなツルツル・もちもちの食感を再現
(3)良質な小麦粉を中心としたシンプルな素材
(4)スープ・商品に合わせた豊富な麺の種類
凄麺一覧
＜会社概要＞
社名 ： ヤマダイ株式会社
経営理念 ： 真摯な姿勢で価値を創造し社会に貢献する
会社設立 ： 1962年(昭和37年)12月
代表者 ： 代表取締役社長 大久保 慶一
資本金 ： 75,000,000円
事業所一覧： 本社
茨城県結城郡八千代町平塚4828
坂東ファクトリー
茨城県坂東市緑の里14番
東京営業部
東京都千代田区神田佐久間河岸78-2
仙台営業所
宮城県仙台市若林区卸町5-2-10 卸町斎喜ビル405
名古屋営業所
愛知県名古屋市熱田区比々野町41-1 第3小島ビル103
大阪営業部
大阪府大阪市淀川区西中島4-5-18 新大阪エイトビル1F
広島営業所
広島県広島市中区舟入町1-7 ウェルカム舟入1階
札幌出張所
北海道札幌市白石区本通12丁目南8-2
＜ブランドラインナップ＞
凄麺ロゴ
まるでお店のラーメンのような本格的な味を追求した、ノンフライのカップ麺ブランド
https://ec.newtouch.co.jp/brand/sugomen
ニュータッチロゴ
「うまいヌードルニュータッチ」でおなじみの
ロングセラーブランド
https://ec.newtouch.co.jp/brand/newtouch
手緒里庵ロゴ
幅広い世代の方におすすめの
ノンフライ和風カップ麺ブランド
https://ec.newtouch.co.jp/brand/teorian
ヴィーガンヌードルロゴ
食に制限がある方にもお召し上がりいただける
動物性食材・アルコール不使用のカップ麺ブランド
https://ec.newtouch.co.jp/brand/vegan
手緒里めんロゴ
独自の多加水製麺技術で、
じっくりと丁寧に作りあげた乾麺
https://ec.newtouch.co.jp/brand/teorimen
＜製品に関する一般消費者からのお問い合わせ先＞
お客様相談室
TEL：0296-48-0133