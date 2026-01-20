ジョルダン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤俊和、以下「ジョルダン」)は、1月20日(火)より、伊豆急行株式会社(本社：静岡県伊東市、取締役社長：土方健司、以下「伊豆急行」)が企画・運行する「河津桜パーク&トレインフリーきっぷ」を今年もモバイルチケットで販売します。





販売期間は1月20日(火)から3月10日(火)、利用期間は2月1日(日)から3月10日(火)です。

モバイルチケットはジョルダンが経路検索サービス「乗換案内」にて提供している、スマートフォンで購入してそのまま利用できる便利なチケットサービスです。海外からのお客様にもご利用いただけるよう、本チケットは日本語・英語の2言語に対応しています。





「河津桜パーク&トレインフリーきっぷ」イメージ





早咲きの桜として全国的に知られる「河津桜」は、毎年ひと足早いお花見を楽しめる伊豆の風物詩です。「河津桜パーク&トレインフリーきっぷ」は伊豆高原駅前の駐車場をご利用の方限定で、伊豆急行線の伊豆高原駅～伊豆急下田駅が1日乗り放題となるフリー乗車券と、下田ロープウェイが半額で利用できるクーポンがセットになった大変お得なチケットです。

本チケットを利用することで、河津町内の交通混雑や渋滞を避けながら、スムーズに河津駅にアクセスできます。駐車場探しの負担を軽減し、春の伊豆観光をより快適に楽しめる点も特長です。





海と山の豊かな自然に恵まれた伊豆は、温泉や新鮮な海の幸、個性豊かな観光施設が揃う国内有数の観光地です。河津桜の開花時期には、桜とともに伊豆ならではの自然やグルメ、観光スポットを巡ることができ、春の旅行先としても最適です。

ぜひ「河津桜パーク&トレインフリーきっぷ」を使って電車でゆったりと伊豆の魅力を満喫してみてはいかがでしょうか。





ジョルダンと伊豆急行は、モバイルチケットを通じて、伊豆での移動をより便利で快適にし、安心して観光を楽しめるよう取り組んでまいります。









■「河津桜パーク&トレインフリーきっぷ」の概要

伊豆高原駅前の駐車場を利用した方限定で購入できる、伊豆急行線の伊豆高原駅～伊豆急下田駅が1日乗り放題となるフリー乗車券と、下田ロープウェイ半額クーポンがついたチケットです。





販売期間 ： 1月20日(火)～3月10日(火)

利用期間 ： 2月1日(日)～3月10日(火)





価格(税込) ： おとな 1,800円 / こども 900円

※別途、駐車場代金がかかります。普通車1台6時間700円、その後6時間毎に繰り返し適用





チケット詳細ページ ： https://ticket.jorudan.co.jp/izukyu/kawazu/ja/









■「河津桜パーク＆トレインフリーきっぷ」





「河津桜パーク&トレインフリーきっぷ」リーフレット





■購入方法

モバイルチケットはジョルダンが運営する「乗換案内」アプリから購入できます。





アプリは下記からダウンロードできます。

iOS ： https://apps.apple.com/jp/app/id299490481

Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jorudan.nrkj&referrer









■モバイルチケット紹介ページ

https://ticket.jorudan.co.jp/ja/









■河津桜まつりについて

河津桜まつり(開催期間2026年2月7日～3月8日)は、2026年に36回目を迎えます。河津川沿いに約850本もの桜が咲き、全体で約8,000本の桜が河津町を埋め尽くします。河津桜まつり期間中はたくさんの露店や様々なイベントが開催され、多くの観光客で賑わいをみせます。さらに18～21時にかけて実施される「夜桜ライトアップ」では昼間とは異なる幻想的な夜桜を楽しむことができます。









■ジョルダンについて

1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。また、ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」アプリは累計5,400万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。