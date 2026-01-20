株式会社 運動と医学の出版社(神奈川・横浜／代表取締役社長：園部 俊晴)が発行する、理学療法士・土屋 元明氏による著書『マイナス10歳を手に入れる 骨盤メンテ～回転でととのう姿勢・柔軟ケア～』が、テレビ出演をきっかけに再び注目を集めています。

2026年1月13日(火)に放送されたテレビ東京「なないろ日和！」への著者生出演を受け、Amazonなどのオンライン書店および全国書店にてお問い合わせが急増しています。

Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/4904862732





書影









■発売から1年、なぜ今『骨盤メンテ』が求められているのか

2025年2月の発売以来、メディア関係者や読者から「姿勢の根本が変わる」と高い評価を受け続けてきた本書。

この度、2026年1月13日に放送されたテレビ東京の生活情報番組「なないろ日和！」に著者・土屋 元明が生出演。「姿勢を正して健康に」をテーマに、理学療法士の視点から骨盤の整え方を実演・解説し、放送直後より大きな反響を呼びました。

昨今、デスクワークの定着やスマホ利用時間の増加により、猫背や反り腰、それに伴う肩こり・腰痛は国民的な悩みとなっています。

本書は、単なるストレッチの紹介に留まらず、骨盤の「回転(回旋)」という動きに着目。理学療法士としての臨床経験に基づいた「機能的な体の使い方」を伝授しており、その理論の確かさが現代人のニーズに合致しています。





骨盤の「回転(回旋)」という動きに着目









■「骨盤の回転」で姿勢が変わる！

昨年10月には雑誌『anan』の姿勢特集で監修を務めるなど、その確かな理論は多くのメディアから信頼を寄せられています。

本書では、骨盤がどのように回転しているかによって生じる「反り腰」「猫背」「ぽっこりお腹」などのメカニズムを解説。これまでの常識を覆し、「骨盤の回転」という新たな視点から、マイナス10歳の体力・姿勢を手に入れるためのセルフケアを提案する画期的な一冊です。

今回のテレビ出演を機に、書店の健康本コーナーでも再び大きく展開されています。





簡単にできるセルフエクササイズを多数紹介









■著者：土屋 元明(つちや げんめい)のコメント

今回のテレビ出演と反響を受けて、著者よりコメントが届いています。

「番組では『姿勢を正して健康に』をテーマに、理学療法士として日々の生活に取り入れられる骨盤の整え方をお伝えしました。見てくださる方の健康に少しでも役立てていただけるよう、今後も『正しい動きの習慣化』の大切さを発信し続けてまいります」





著者・土屋 元明





＜著者プロフィール＞

土屋 元明(つちや げんめい)

理学療法士。インソールとリハビリの専門院「動きのこだわりテーション」にて、痛みなどを抱える人の体にかかるストレスを改善しながら、回復方向へ向かう暮らしやセルフケアを提案している。「運動の質＝人生の質」をモットーに、健康寿命延伸のために、医学書、雑誌、TV、講演など幅広く活躍中。

著書に、『ひざのねじれをとれば、ひざ痛は治る─1日5分から始める超簡単ひざトレーニング』(方丈社)、『不調と痛みが消える！ 10秒筋膜ほぐし』(主婦の友社)ほか多数。





サンプル1





サンプル2





サンプル3









■目次(抜粋)

はじめに 骨盤の歪みの正体って何？

第1章 骨盤は何のためにある？

・骨盤は仙骨と寛骨で構成されている

・骨盤の回転で姿勢は決まる

・腰・股関節が骨盤の回転を支えている

・反り腰をケアする

・ぽっこりお腹をケアする

・猫背をケアする

・O脚をケアする

・くびれラインのくずれをケアする

第2章 骨盤から体をととのえる

・股関節や胸郭が体をねじる主体

・「ケンダルの姿勢分類」からわかること

・ニュートラルな姿勢がもたらすメリット

・スウェーバックは猫背になりがち

・カイホロードシスも猫背になりやすい

・ロードシスには腰を丸めるケアが必要

・フラットバックは腰の柔軟性がなくなる

・骨盤と下半身はどうつながっている？

・体全体をととのえる六つの骨盤メンテ

(1)ひじ上げメンテのやり方

(2)座って前屈するメンテのやり方

(3)腕うしろ伸ばしメンテのやり方

(4)四つ這い反らしメンテのやり方

(5)骨盤倒しメンテのやり方

(6)ゆりかご立ちメンテのやり方

第3章 腰痛に効く座り方・立ち方・歩き方

・腰痛に効く座り方＝軸座りケア

・腰痛に効く立ち方＝頭、骨盤、足をそろえる

・腰痛に効く歩き方＝腕をふって歩く

付章 仙腸関節の痛みはこれでわかる

・痛みがあれば専門家のサポートが必要

・仙腸関節の痛みは自分で確認できる

・仙腸関節の痛みをセルフチェック

おわりに 骨盤の歪みの多くは矯正しなくてもいい









■書籍情報

書名 ：マイナス10歳を手に入れる 骨盤メンテ～回転でととのう姿勢・柔軟ケア～

著者 ：土屋 元明

発売日 ：2025年2月25日(火)

定価 ：1,760円(税込)

判型 ：A5判

ページ数：118ページ

ISBN ：978-4-904862-73-5

発行所 ：株式会社 運動と医学の出版社





【本書の購入はこちら】

・Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/4904862732