自動車教習所事業および交通安全教育事業を展開する株式会社ムジコ・クリエイト(本社：青森県弘前市、代表取締役：新戸部 洋輔、以下 ムジコ・クリエイト)は、視覚認知能力の評価およびトレーニングを通じて社会課題解決に取り組む株式会社do.Sukasu(本社：奈良県奈良市、代表取締役：笠井 一希、以下 do.Sukasu)と、この度、業務提携したことをお知らせします。





ムジコ・クリエイトロゴ／do.Sukasuロゴ





■業務提携の背景と目的

近年、高齢ドライバーによる事故や、法人の事業活動を支えるうえでの交通事故リスク管理は、重要な社会課題となっています。交通事故の多くは「認知・判断・行動の誤り」といったヒューマンエラーに起因すると指摘されているものの、これらの能力をより正確に把握し、特性に応じた対策へとつなげる手法には、まだ発展の余地がありました。





ムジコ・クリエイトは、60年以上にわたり自動車教習所事業および交通安全教育事業を通じて、運転技能に加え、認知や判断といった「人」に着目した安全教育を実践し、ヒューマンエラーの予防と対処法を伝えながら、「安全な交通社会人」の育成に一貫して取り組み、事故のない社会づくりに貢献してきました。





一方、do.Sukasuは2020年の創業以来、脳科学的アプローチにもとづく視覚認知能力のトータルソリューション「de.Sukasu(デスカス)」を開発・提供してきました。視覚認知能力とは、物の位置や距離感を捉える「空間認知能力」と、線や図形を認識する「物体認知能力」を指します。中でもdo.Sukasuの技術は、運転中に危険を察知したり、車間距離を正確に把握したりするために重要な空間認知能力の“定量的な評価”と“向上に向けたトレーニング”に強みを持っています。





そこで本提携では、do.Sukasuの視覚認知評価・トレーニング技術とムジコ・クリエイトが持つ交通安全教育のノウハウを組み合わせることで、より効果的な安全運転指導の実現に取り組んでまいります。









■連携内容

本提携においては、do.Sukasuが提供するVR空間認知能力評価サービス「KEEP」を用い、車間距離の把握など、運転に必須となる空間認知能力を測定し、客観的な評価レポートを提供します。





ムジコ・クリエイトは、本評価結果をもとに研修全体の改善や最適化に取り組みます。具体的には、空間認知能力の評価結果に基づき、一人ひとりの特性に応じた指導内容を組み込んだ安全講習・研修の提供につなげていく予定です。





両社の連携を通じて、交通事故ゼロの社会の実現を目指してまいります。









■株式会社do.Sukasuについて

会社名 ： 株式会社do.Sukasu

本社所在地 ： 〒630-8217 奈良県奈良市橋本町3-1

代表者 ： 笠井 一希

創業 ： 2020年6月8日

事業概要 ： 視覚認知能力の定量化及びトレーニングに基づく

健康寿命延伸・事故削減

コーポレートサイト： https://www.dosukasu.co/









■視覚認知能力ソリューション「de.Sukasu(デスカス)」について





de.Sukasu画像





「de.Sukasu」は、世界初の視覚認知能力トータルソリューションです。do.Sukasuでは、スマホや車載センサーを用いた空間認知能力評価アプリ「de.Sukasu DRIVE」のほか、VRを用いた空間認知能力評価サービス「KEEP」及び空間認知トレーニングシステム「de.Sukasu Training CATCH」、タブレットを用いた物体認知能力評価サービス「FIND」など、ユーザーが持つ視覚認知能力の測定・評価・トレーニングを可能にしています。

URL： https://www.dosukasu.co/product









■株式会社ムジコ・クリエイトについて

ムジコ・クリエイトは、60年以上にわたり自動車教習所事業と交通安全教育に携わってきました。運転技能にとどまらず、認知や判断といった人の行動特性に着目した教育を強みとし、ヒューマンエラーの予防に取り組んでいます。企業向け交通安全研修では、実務や現場に即した内容で、安全意識の向上と事故防止につながる人づくりを支援しています。





会社名 ： 株式会社ムジコ・クリエイト

本社所在地 ： 〒036-8053 青森県弘前市和泉1-3-1

代表者 ： 新戸部 洋輔

創業 ： 1961年7月

事業概要 ： 国土交通省認定有償運送講習実施機関、

行政委託各種法定講習、

青森県公安委員会指定自動車教習所、

青森労働局長登録教習機関、

行政委託研究事業、交通安全講習会、

その他交通安全教育全般

コーポレートサイト： https://www.mujicocreate.co.jp/