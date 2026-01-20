スーパーレジン工業株式会社(本社：東京都稲城市、代表取締役社長：田山 紘介)は、2026年2月5日(木)に神奈川県主催の「神奈川宇宙サミット2026」に宇宙産業に関わる企業としてブースを出展いたします。

“神奈川宇宙サミット”とは、宇宙関連企業をはじめ、参加者同士のネットワーキング・ビジネス機会の創出・参入促進や情報発信、宇宙関連産業の活性化に向けた機運醸成を図ることを目的とした、首都圏自治体初の大規模宇宙ビジネスカンファレンスです。

本サミットは国内屈指の知見とリソースを結集し、「宇宙産業の"これから"を神奈川県から日本全国へ創り出す」ことを目指し、～宇宙県かながわに集え。共に創る、宇宙の「これから」～をテーマとして設定されています。





神奈川宇宙サミットロゴ









当社は、1980年代より炭素繊維強化プラスチック(CFRP)を使用した宇宙産業の製品をスタートし、これまで数多くの宇宙製品に携わってまいりました。当ブースでは"軽さと強度"を備え持つ繊維強化プラスチック(FRP)素材の比重体験や当社の宇宙関連の技術と実績についてご紹介させていただきます。









◆神奈川宇宙サミット2026 開催概要◆

概要： https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/space-summit/#about

日時： 2026年2月5日(木) 9:00～18:00

場所： アニヴェルセル みなとみらい横浜(横浜市中区新港2-1-4)

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/space-summit/#top





主催：神奈川宇宙サミット実行委員会

(株式会社由紀精密、株式会社Synspective、有限会社オービタルエンジニアリング、

日本テレビ放送網株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、

公益財団法人神奈川産業振興センター、横浜市、相模原市、神奈川県)









◆スーパーレジン工業は、1957年創業、炭素繊維・ガラス繊維を中心としたFRP成形加工のパイオニアです。1970年に開催された大阪万博の太陽の塔の"太陽の顔"やはやぶさ2の構造体を手掛け、航空・宇宙機器、産業機器部品、電波応用製品等の幅広い分野の研究開発から製造に取り組んでいます。





スーパーレジン工業の製品一例









◆会社概要◆

スーパーレジン工業株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 田山 紘介

本社 ： 〒206-0822 東京都稲城市坂浜2283

設立 ： 1957年11月25日

事業内容： 炭素繊維を中心とした先進複合材料を用いた成形加工メーカー

資本金 ： 1億円

URL ： https://www.super-resin.co.jp/