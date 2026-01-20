北欧在住の日本人が運営するオンラインショップ「ソピバ北欧」(運営会社：オーランド)は、フィンランドで1～3月のみ食べられる伝統菓子「ルーネベリタルト」の手作りキットを、2026年1月18日より期間・数量限定で販売開始しました。

ジンジャークッキー入りの風味豊かな生地と、ラズベリージャムの甘酸っぱさが絶妙に調和した味わいが魅力。本格的な北欧菓子を、ご自宅で気軽に作れる人気のお菓子作りキットです。









■お菓子の由来■

お菓子の名前にもなっている「ルーネベリ」とは、後にフィンランド国歌となる詩を書いた1804年生まれのフィンランド詩人、ユーハン・ルードヴィーク・ルーネベリのこと。

大の甘いもの好きだったルーネベリさんが妻に頼み、フレデリカ夫人が「なんとなく」作ったのがこの「ルーネベリタルト」だと言われています。残り物のジンジャークッキーを砕いて生地に混ぜ、使い終わったインクの空き缶を型に使って焼いたことから、現在の特徴的なスタイルが生まれました。今ではフィンランド現地でもルーネベリの誕生日である2月5日前後にのみ食べられる季節限定のお菓子です。





フィンランドの季節限定スイーツ「ルーネベリタルト」









■北欧FIKAキットとは■

幸せを感じながら暮らす北欧の人たち。その暮らしの温かさや豊かさを象徴するのは「Fika(フィーカ)」という文化。コーヒーなどを飲みながら休憩する、という意味ですが、その根底には「人と人がリラックスした時間を共有する」「心地よい時間を過ごす」という価値観があります。自宅で手軽に北欧菓子作りを楽しめる「北欧FIKAキット」は、そんなFika文化を日本に届けたいという思いから開発されました。





フィンランドの季節限定スイーツが作れる本格的なお菓子ミックス





本格的な北欧菓子をご自宅で気軽に作って北欧流Fikaタイムを。









■北欧FIKAキット「ルーネベリタルト」の特徴■

ご自宅で、誰もがフィンランド現地の本格的な味を再現できることにこだわり、レシピ監修のパティシェ・ヴェントゥラ愛さんが、ルーネベリが暮らしたフィンランドの街・ポルボーを訪れ、現地の味をもとに再現しました。

ジンジャークッキーを加えた生地は、焼き上がりにシロップを塗ることで、しっとり香り高く、重厚感のある焼き菓子に仕上がります。また上部だけでなく筒状の内部にも入れるラズベリージャムのほどよい甘酸っぱさが生地とマッチし、奥行きのある味わいを生み出しています。





ジンジャークッキー入りの風味豊かな生地と、ラズベリージャムの甘酸っぱさが絶妙に調和した味わいが魅力。









【ポイント】

・レシピに必要な粉類や砂糖は全て軽量済みでキットに含まれます。

・ルーネベリタルト特有の円筒形ベーキングカップ付。

・写真入りの丁寧なレシピで、初めてお菓子作りをする方でも安心。

・詳しい作り方は動画でもご覧いただけます。





レシピに必要な粉類や砂糖は全て軽量済みでキットに含まれます。





ルーネベリタルト特有の円筒形ベーキングカップ付。









【商品名・概要】

- 商品名 ：北欧FIKAキット「ルーネベリタルト」

- 価格 ：3,780円(税込)

- 内容量 ：約750g(直径約5.5x高さ6cmほどのルーネベリタルトが10個分)





- キット内容：オリジナルレシピ、粉ミックス、ジンジャークッキー袋、カルダモンシュガー袋、シロップ用グラニュー糖袋、アイシング用粉糖袋、ベーキングカップ10枚、フィンランド国旗2つ。ラズベリージャム170g瓶付属(フランス産サンダルフォー)





- 原材料 ：小麦粉(小麦を含む、アメリカ主体製造)、原料糖、アーモンド、ペッパーカーカ(小麦粉、砂糖、植物油、転化糖シロップ、食塩、シナモン、ジンジャー、クローブ、膨脹剤)、粉糖、ベーキングパウダー、カルダモン、ラズベリージャム





- 原産国 ：日本(ラズベリージャムはフランス産)

- 製造元 ：株式会社コウロ(ラズベリージャムはサンダルフォー)

- 賞味期限 ：製造から4か月

- 販売開始日：2026年1月18日

- 販売元 ：オンラインショップ「ソピバ北欧」









