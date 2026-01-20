ハレHawaiʻi 事務局（所在地：茨城県石岡市東光台1-10-12、代表：河野輝美）は、2026年5月17日に茨城県小美玉市のつくば電気通信希望ヶ丘公園にて、県内最大級のハワイアンフェスティバル「ハレHawaiʻi 2026」を開催することを発表しました。今回で3回目となる本イベントは、茨城県をまるごと「小さなハワイ」に変える一日限定の文化交流祭として、ハワイ州観光局の後援のもと実施されます。前回行方市で開催された際には約1万5000人が来場し、今回は2万人規模の来場者を見込んでいます。

コロナ後の地域交流再生を目指す文化発信イベント

2023年、コロナ禍での人々の交流機会減少や地域の飲食店・小売業の打撃を背景に誕生したハレHawaiʻi。初開催時には多くの家族連れで賑わい、地域の人々が久しぶりに集まる貴重な場となりました。特に地方ではなかなか触れる機会のない本格的なハワイ文化体験の場として、県内外から注目を集めています。河野輝美代表は「茨城県をアロハスピリットで満たし、誰もが笑顔になれる場所を作りたい」と語ります。地域の新しい文化創造と活性化を目指すこのプロジェクトは、単なるイベント開催に留まらず、地域経済の活性化や文化交流の促進、子どもたちの表現活動支援など多角的な効果を生み出しています。

クラウドファンディングによる開催資金募集中

より充実したイベント開催に向け、ハレHawaiʻi 事務局ではクラウドファンディングを実施中です。調達した資金はハワイからのゲスト招致費用や会場設営、子どもたちの参加支援などに活用されます。支援者には、イベント優先観覧席や公式グッズ、支援額に応じた特典も用意されています。「皆様のご支援が、茨城にハワイの風を運ぶ原動力になります。一緒にこのプロジェクトを育てていきましょう」と河野代表は支援を呼びかけています。クラウドファンディングは公式サイトから参加可能で、目標金額達成に向けて広く協力を募っています。

本場ハワイの魅力を茨城で体験できる特別プログラム

2026年のハレHawaiʻiは過去最大規模での開催を予定。昼の部では約50団体によるステージ発表と100店舗の出店ブースが設置され、家族連れを中心に楽しめるプログラムが展開されます。特筆すべきは、ハワイから招致するミュージシャンによる本場のハワイアンミュージックライブや、ハワイのフラの先生による本格的なワークショップの開催です。今回初の試みとして、夜の部「タヒチアンナイト」も企画されており、大人向けのエキゾチックなタヒチアンダンスショーなど、より本格的な南国の雰囲気を楽しめるプログラムも用意されています。また、子どもたちによるフラダンス発表の場も設けられ、日頃の練習の成果を披露する晴れ舞台となります。「本イベントを通じてアロハスピリット-思いやりと愛の心-を茨城県に広め、人と人とのつながりを深めていきたい」と河野代表は意気込みを語ります。

地域協働で実現する「小さなハワイ」プロジェクト

本イベントはハワイ州観光局の後援に加え、茨城県、小美玉市、小美玉市教育委員会といった地元自治体との協力体制も整っており、地域に根差した活動として信頼を得ています。このプロジェクトは、地域の飲食店や小売業の販売促進、県内外の団体の発表機会創出、企業のPR機会提供など、多方面での地域活性化を実現するとともに、国際交流の促進や家族のコミュニケーション活性化にも貢献しています。

「ハレHawaiʻi 2026」開催概要

- 開催日時：2026年5月17日- 場所：茨城県小美玉市 つくば電気通信希望ヶ丘公園- 来場見込：約2万人（前回行方市開催時は約1万5000人）- 内容： - 昼の部：約50団体によるステージ発表、100店舗の出店ブース、ハワイからのゲストミュージシャンによるライブ、フラワークショップなど - 夜の部：タヒチアンナイト（大人向けタヒチアンダンスショーなど）- 主催：ハレHawaiʻi 事務局- 後援：ハワイ州観光局、茨城県、小美玉市、小美玉市教育委員会- クラウドファンディング：公式サイトより参加可能

会社概要

- 企業名：ハレHawaiʻi 事務局- 住所：茨城県石岡市東光台1-10-12- 代表者名：河野 輝美- 公式サイト：https://www.halehawaii.info/