近年、健康意識の高まりを背景に、「ヨモギ」を取り入れたフードやライフスタイルが注目を集めています。ヨモギを使ったスイーツやドリンク、ライフスタイル分野では「よもぎ蒸し」など、自然素材を暮らしに取り入れる動きが広がっています。整骨院・整体院事業及び、姿勢ケア用品の企画開発・EC事業を展開する株式会社ボディスプラウト（本社：神奈川県川崎市、代表：小林篤史）は、ヨモギ配合の特殊生地を採用したインナーウェア女性用「整体ショーツ YOMOGI+」と男性用「整体パンツ ZERO Botanic」 を開発。2026年1月20日（火）より、ボディスプラウトオンラインストアで一般発売を開始します。https://store.bodysprout.com/shop/product_categories/yomogi-series

健康・ウェルネス分野で「ヨモギ」が再注目される背景

近年、健康やウェルネスへの関心の高まりとともに、自然素材や植物由来の素材を暮らしに取り入れる動き が広がっています。その中で、あらためて注目を集めているのが「ヨモギ」です。ヨモギは、古くから日本の暮らしの中で衣・食・湯といった日常のさまざまな場面に取り入れられてきた植物。季節の行事や生活習慣の中で、身近な存在として親しまれてきました。近年では、「自然由来」「ナチュラル」「自分の暮らしに無理なく取り入れられる」といった価値観の広がりを背景に、ヨモギを取り入れたフードやライフスタイルが注目されています。

ヨモギフード・よもぎ蒸しなど、広がる活用シーン

現在、ヨモギはさまざまな分野で活用が進んでいます。ヨモギを使ったスイーツやドリンク、ヨモギ茶などの健康志向フードよもぎ蒸しや入浴剤などのライフスタイル分野などこうした動きは、「特別なことをする健康法」ではなく、日常の延長線上で自然を取り入れたい という意識の高まりを反映しています。

58万枚の実績を持つ「はくだけ整体」がたどり着いた、ヨモギ配合の骨盤サポート下着

ボディスプラウトでは、整骨院・整体院で培われた施術ノウハウをもとに、骨盤サポート下着の企画・開発を行ってきました。「はくだけ整体」シリーズは、これまでに 累計58万枚を突破 し、多くの方の日常に取り入れられています。インナーは、身体に触れている時間が長く、無意識の姿勢や身体の感覚に影響を与える存在です。だからこそ、素材と構造の選択が、日常の快適さを左右します。特許取得の骨盤サポート構造と組み合わせるにふさわしい“特別な素材” を探す中で、今回出会ったのが ヨモギ配合の特殊生地 でした。開発者であり、姿勢の専門家、そして鍼灸師でもある小林篤史は、古くから「お灸」にも使われてきたヨモギという植物に着目。その素材としての特性を、はくだけ整体の特許構造と融合させることで、毎日身につけやすく、肌にやさしく快適な骨盤サポート下着ができるのではないか と考えました。こうして生まれたのが、ヨモギ配合の特殊生地と、特許取得の骨盤サポート構造を組み合わせた新たな「はくだけ整体」シリーズです。

ヨモギ配合の特殊生地と、特許取得構造による特長

整体ショーツ YOMOGI+、整体パンツ ZERO Botanicには、ヨモギを配合した特殊生地 を採用しています。ヨモギ配合生地は、やさしい肌ざわりと、日常使いしやすい着用感を重視して設計。また、第三者検査機関による試験において抗菌性が確認 されています。※すべての菌に効果を示すものではありません。毎日身につけるインナーとして、快適さと清潔さの両立を目指しました。あわせて、はくだけ整体シリーズの特長である特許取得の骨盤サポート構造 を採用。骨盤まわりをやさしく包み込む設計で、日常動作を妨げにくく、身につけることで姿勢を意識しやすい構造となっています。

女性用・男性用それぞれのライフスタイルに合わせた設計

今回発売する新シリーズでは、女性用・男性用それぞれの生活シーンに合わせた商品設計 を行いました。

整体ショーツ YOMOGI+（女性用）

女性用の「整体ショーツ YOMOGI+」は、肌に触れる時間の長さや日常の動きを考慮し、やさしいはき心地と、毎日無理なく使える設計を重視。インナーとしての使いやすさを大切にしながら、骨盤まわりをやさしくサポートします。

整体パンツ ZERO Botanic（男性用）

男性用の「整体パンツ ZERO Botanic」は、仕事や移動、立ち座りといった日常動作を妨げにくい設計を採用。ビジネスシーンや日常生活の中でも取り入れやすい骨盤サポート下着として開発されています。

開発者コメント

株式会社ボディスプラウト代表取締役／鍼灸師・姿勢専門家小林 篤史姿勢ケアは、特別なことをするよりも、日常の中で無理なく続けられることが大切だと考えています。今回は、これまで培ってきた特許構造に加え、毎日身につけるものだからこそ「素材」にも向き合いました。ヨモギ配合の特殊生地と骨盤サポート構造を融合することで、日常に自然と溶け込む新しい選択肢を提案できればと思っています。

商品名■【女性用】整体ショーツ YOMOGI＋（ヨモギプラス）サイズ展開：S／M／L／LL／3Lカラー：ブラック■【男性用】整体パンツ ZERO Botanic（ゼロ ボタニック）サイズ展開：S／M／L／LL／3Lカラー：ブラック発売日2026年1月20日（火）ボディスプラウト オンラインストアhttps://store.bodysprout.com/shop/product_categories/yomogi-series

会社概要

会社名：株式会社ボディスプラウト代表：小林篤史所在地：神奈川県川崎市宮前区3-12-3 B-123事業内容：整骨院・整体院事業/商品開発事業/EC事業/治療家プロデュースコンサルティング事業理念：新たな価値ある健康商品・サービスを創出し、提供し続けるWeb：https://bodysprout.com/ボディスプラウトオンラインストア：https://store.bodysprout.com/本件に関するお問い合わせメール：info@bodysprout.com電話：044-863-7686（本社代表番号） 0120-133-399（一般のお客様）