株式会社村瀬鞄行（所在地：愛知県名古屋市中村区黄金通4-10、代表：村瀬靖人）は、ランドセル工業会が主催する業界最大規模の展示会「2027ランドセル新作発表会」（2026年1月31日・2月1日開催）に出展します。当社の2027年度入学向け新商品を初公開するとともに、代表の村瀬靖人がトークイベントに登壇し、「ランドセル職人パパ」こと井戸田和之による手縫い実演も行います。

業界20社が集結する大規模展示会でのお披露目

現在、少子化の影響を受けるランドセル市場において、各メーカーは高品質化や機能性の向上に注力し、「ラン活」（ランドセル選び活動）の早期化・多様化が進んでいます。こうした背景のもと、ランドセル工業会では業界全体の活性化と消費者への情報提供を目的に、メーカー20社が一堂に会する業界最大規模の展示会を開催します。本展示会では、2027年度入学用の新作ランドセル500本以上が展示され、来場する親子連れに実際の商品を手に取って比較検討する機会を提供します。近年、ランドセルは単なる学用品から、子どもの健康と安全を守る機能的な製品へと進化しており、各社の技術力や特徴を直接体感できる貴重な場となります。村瀬鞄行は「こどもワクワク！パパママなっとく！」をコンセプトに企画した2027年度モデルを展示します。1月27日より先行予約受付を開始する新商品を中心に、当社の匠の技と品質へのこだわりをご覧いただけます。

職人の技術を間近で体感できる特別企画

ブースでの展示はもちろん、当社の代表、職人がパフォーマンスも行います。

1. 村瀬靖人社長によるステージトークイベント ランドセルくらぶ研究室の所長「むらっち先生」として1/31(土)、2/1(日)の両日登壇します。

2. 「ランドセル職人パパ」井戸田和之による手縫い実演 SNSでも人気の職人パパが、1/31(土)、2/1(日)の両日12:00～13:00と14:30～15:30(予定)の2回にわたり、ランドセル製作の要となる手縫い技術を実演します。技術認定１級の職人技を間近で見られる貴重な機会です。

3. 2027年度新作ランドセルの展示 「こどもワクワク！パパママなっとく！」をコンセプトに作られた新モデル、新色を展示します。会場では実際に背おって試すことができ、お子様の体型に合った最適なランドセル選びをサポートします。

展示会場となるベルサール新宿セントラルパークでは、「体験撮影コーナー」や「スタンプラリー抽選会」など多彩なコンテンツも用意されており、家族で楽しみながらランドセル選びができる環境が整えられています。

開催概要

- イベント名：2027ランドセル新作発表会- 開催日時：2026年1月31日（土）・2月1日（日）11:00～16:00- 会場：ベルサール新宿セントラルパーク 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-13-1 新宿セントラルパークシティ内 （住友不動産新宿セントラルパークビル1F）- 主催：ランドセル工業会- 入場：無料（事前予約制）- 内容： - 各メーカーの2027年度入学用ランドセル展示（500本以上） - 体験撮影コーナー（学校の雰囲気を再現した撮影スポット） - ステージコンテンツ（新作発表会、キッズパフォーマンス、動画視聴） - 職人による手縫い実演（ランドセル職人パパ） - ランドセルの歴史展示 - スタンプラリー抽選会村瀬鞄行は、本展示会を通じてランドセル選びに悩む保護者の方々と子どもたちに、最適な一品との出会いを提供してまいります。職人技術の実演や直接製品に触れる体験を通じて、ランドセルの価値と品質への理解を深めていただける機会となることを願っております。

会社概要

https://ticket.l-ma.co.jp/event/116502/schoolbagpresentation

- 会社名：株式会社村瀬鞄行- 所在地：愛知県名古屋市中村区黄金通4-10- 代表者：代表取締役 村瀬靖人- 事業内容：ランドセルおよび各種カバン製造販売- URL：https://www.murasekabanko.co.jp?utm_medium=newscast