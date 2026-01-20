湖畔の絶景と美食を楽しむホテルグリーンプラザ浜名湖から、冬から春だけの特別プランが登場！鰻食べ放題が好評のディナーバイキングに加え、アグリス浜名湖でのいちご狩り体験がセットになったご宿泊プランです。甘くてジューシーな完熟いちごを楽しみ、浜名湖の絶景と温泉でゆったり過ごす、家族の思い出づくりにぴったりのプランをご用意いたしました。

★いちご狩り体験付★バイキングプラン（1泊2食付き）

アグリス浜名湖での「いちご狩り」が付いた特別プランです。甘くておいしい自慢の「べにほっぺ」や「章姫」を食べ放題でお楽しみいただけます！この冬から春にかけて楽しめるいちご狩りと浜松・浜名湖観光に加え、ホテル自慢のバイキングと浜名湖眺望の露天風呂温泉で、わくわくの休日をお過ごしください。■ご宿泊対象期間2026年3月31日（火）まで※ご予約はご宿泊前日の16時まで／グループ全員でのお申し込みとなります■プラン内容アグリス浜名湖いちご狩り体験（30分食べ放題）―ご宿泊翌日（9:00～12:00）にご利用可能―雨天でも安心！ビニールハウスで開催―アグリス浜名湖はホテルから車で約20分（送迎はございません）

■ご宿泊料金大人1名様 14,000円（税込）～※和洋室5名様ご利用時／別途入湯税大人１名様150円

■ホテルグリーンプラザ浜名湖のおすすめポイント・浜名湖を一望！絶景の露天風呂温泉・湖畔の自然に囲まれた、静かで心安らぐロケーション・鰻の蒲焼き食べ放題＆ライブキッチンでワクワク体験・朝食はレイクビューのレストランで、地元食材の和洋バイキングを満喫！・観光に便利な立地（三ヶ日ICから車で約7分）・浜名湖パルパル・はままつフラワーパークへも車で約20分

■浜名湖の夜景とともに楽しむ、鰻＆季節の味覚バイキングディナーバイキングでは、鰻の蒲焼きや浜松餃子、季節の天ぷらなど約50種類の料理が食べ放題。窓の外には、湖面に映る幻想的な夜景。家族で、カップルで、特別なひとときを。※画像はイメージです。季節や仕入れ状況等により変更となる場合がございます。

■ホテルグリーンプラザ浜名湖について

ホテルグリーンプラザ浜名湖は、湖畔の絶景と温泉を楽しめるリゾートホテルです。浜名湖ならではの食材を使った料理と、湖畔の自然に囲まれた、静かで心安らぐロケーションが魅力です。【ホテルグリーンプラザ浜名湖】住所：〒431-1401 静岡県浜松市浜名区三ケ日町佐久米1038電話予約：0570-071-489（10時～18時）※「いちご狩りプランを予約」とお知らせください客室数：71室館内施設：レストラン、大浴場（内湯、露天風呂）、売店、駐車場（60台／無料）アクセス：東名三ヶ日ICより車7分／天竜浜名湖鉄道「浜名湖佐久米駅」より徒歩7分／浜松駅より遠鉄バスで60分 公式サイト：https://www.hgp.co.jp/hamanako/公式Instagram：https://www.instagram.com/hgp_hamanako/