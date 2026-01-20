株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する淡路島にある３つの「ハローキティ」の施設「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」公式オンラインショップにて、店頭で大人気のスウェットとTシャツの新商品２アイテムを、2月1日（日）より販売いたします。

公式オンラインショップではこれまで、「HELLO KITTY SMILE」限定の乙姫の衣装を着たハローキティ ぬいぐるみや 「HELLO KITTY APPLE HOUSE」限定のオリジナルTシャツなど、淡路島でしか手に入らないハローキテのオリジナルグッズを展開してまいりました。今回新たに登場するのは、店頭で大人気のアパレルアイテム。「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND スウェット」は、ちょこんと座りリンゴを見つめるハローキティの愛らしい姿や、くまのぬいぐるみを抱えた後ろ姿をデザインした2色展開。寒い冬に大活躍間違いなしの厚手素材が嬉しい商品です。また、「日焼けをしたハローキティ Tシャツ」は、ハート型サングラスに浮き輪を抱えたかわいらしいハローキティや、リボン付きサングラスをかけたハローキティのデザインが特徴。思わず人に自慢したくなるようなかわいいデザインが描かれた2色展開の商品となっています。淡路島に足を運ぶことが難しい方にもご利用いただけるオンラインショップで、ハローキティが描かれたかわいい衣類を是非お買い求めください！

■『公式オンラインショップ 新商品販売開始』 概要

販売開始： 2月1日（日）10：00～ 商品： ・AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND スウェット（2色展開）／6,380円・日焼けをしたハローキティ Tシャツ（2色展開）／3,993円※全て税込価格URL： https://shop.awaji-resort.com＜冬季休業について＞【HELLO KITTY SMILE】 2月1日（日）～3月中旬まで ※1F SHOPとイベントエリアを除くエリアの営業を休止【HELLO KITTY SHOW BOX】 1月13日（火）～2月8 日（日）

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/