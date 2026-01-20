環状七号線の地下に、水害から都民の命と暮らしを守る巨大なトンネル（調節池）があることをご存じですか？（公財）東京都公園協会では、東京都建設局、旅行会社（見学者拡大パートナー）と連携して、「神田川・環状七号線地下調節池インフラツアー」を実施しています。2026年１月10日を皮切りに、3月1日までの土・日曜日（計12日間）の期間限定で環状七号線の地下約40mにある巨大トンネル（調節池）の見学会を、さまざまなツアー・イベントを組み合わせて開催しています。調節池は、川の氾濫による浸水被害を防ぐため、増水した水を一時的に貯留する施設です。近年、豪雨災害が各地で発生している状況を踏まえ、この施設の目的や効果をより多くの方に知っていただけるよう、さまざまなインフラツアーを開催しています。見学会では、模型や操作室を通じて調節池の役割や仕組みを学んだ後、実際に地下約40mの巨大なトンネルに足を踏み入れます。突如現れる巨大な地下空間での非日常的な体験を通して、水害を防ぐ施設について理解を深めてみませんか。普段立ち入ることのできない巨大地下トンネルの見学に皆様のご参加をお待ちしております。

多種多様なイベント・施設と組み合わせたツアープラン！

環七地下調節池の見学会を組み込んだツアーには、環七地下調節池と首都圏外郭放水路の2大インフラを1日で回るバスツアーをはじめ、日本最大のモスク東京ジャーミイを巡るツアーや、お子様（1名以上）とともにご参加される方限定で、地下トンネル内でやまびこ体験ができるツアーなど多彩なラインナップをご用意！ 他にも、地下空間に広がる幻想的な世界を体験できるLEDランタンやプラネタリウムのイベント、女性落語家の三遊亭 遊七さんが同行しお話を聞くことができるイベントも開催します。是非この機会に、環七地下調節池へ足をお運びください！

プラン一覧

【プラン１】期間限定公開の「神田川・環状七号線地下調節池」＆日本最大級のモスク「東京ジャーミイ・トルコ文化センター」見学バスツアー

実施日 ：2月7日（土）、2月14日（土）、2月15日（日）、2月21日（土）、2月22日（日）参加費 ：6,990円～8,490円

【プラン2】感動イベント企画！環状七号線地下トンネル×プラネタリウム

実施日 ：2月8日（日）参加費 ：8,000円

【プラン3】 2つの巨大な地下空間！神田川・環状七号線地下調節池×首都圏外郭放水路

実施日 ：2月7日（土）、2月15日（日）、2月28日（土）、3月1日（日）参加費 ： 15,900円

【プラン4】トンネル内でやまびこ体験も！限定企画・巨大地下空間「地下調節池」ガイド付き見学ツアー

実施日 ：2月22日（日）参加費 ：4,980円

【プラン5】女性落語家 三遊亭 遊七さん同行！限定公開の巨大地下空間「地下調節池」ガイド付き見学ツアー

実施日 ：2月21日（土）参加費 ：5,900円

★各ツアーの詳細および、お申込みについては、下記の東京都建設局の「神田川・環状七号線地下調節池インフラツアー」特設サイトをご覧ください。

ツアーの中止等について

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/river/keihatsu/infra

ツアー応募人数が最少催行人数に満たない回、自然災害など予期しない状況が発生した場合は東京都の判断により中止とします。また、大雨等で調節池の中に水が入っている時や水が入ることが予想される場合には、調節池の一部に立ち入ることができないため、見学会及びイベントの中止または縮小して開催することがあります。

お問合せ先

公益財団法人 東京都公園協会 水辺事業部 新川事務所TEL：03-3553-7240（平日9:00～17:00）