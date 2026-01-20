¡É¿¶¤ë¡É¤À¤±¤ÇÍýÁÛ¤Î¥«¥é¥À¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡ª³×¿·Åª¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥®¥¢¡ØX2 ¥íー¥×¥ì¥¹ ¥Ð¥È¥ë¥íー¥×¡ÙÆüËÜ½éÅÐ¾ì¡ª
GO-EMOTiON¡Ê½êºßÃÏ¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥È¥ë¥íー¥×¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Ðー¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬1Âæ¤Ç´°·ë¤¹¤ë³×¿·Åª¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥®¥¢¡ØX2 ¥íー¥×¥ì¥¹ ¥Ð¥È¥ë¥íー¥×¡Ù¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖMakuake¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î13Æü¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Makuake ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¡§https://www.makuake.com/project/x2_battle-ropes/
Â³¤«¤Ê¤¤¶Ú¥È¥ì¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¿·È¯ÁÛ¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥®¥¢
ºòº£¤Î·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À®¿Í¤ÎÌó7³ä¤¬¡Ö±¿Æ°ÉÔÂ¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ê±¿Æ°½¬´·¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¸ú²ÌÅª¤È¤µ¤ì¤ë¥Ð¥È¥ë¥íー¥×¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢½¾Íè¤ÏÄ¹¤¯¤Æ½Å¤¤¥íー¥×¤È¹¤¤¥¹¥Úー¥¹¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¼Â»Ü¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°´ï¶ñ¤òÂ·¤¨¤ë¤Ë¤ÏÈñÍÑ¤ä¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ØX2 ¥íー¥×¥ì¥¹¥Ð¥È¥ë¥íー¥×¡Ù¤Ç¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥íー¥×¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¹âÃÆÀ¥¹¥Áー¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤ÎÈ¿È¯ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥È¥ë¥íー¥×¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¸ú²Ì¤òºÆ¸½¡£¤µ¤é¤Ë2ËÜ¤òÀÜÂ³¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Ðー¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë2WAYÀß·×¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤³¤ì1Âæ¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØX2 ¥íー¥×¥ì¥¹ ¥Ð¥È¥ë¥íー¥×¡Ù¤Î³×¿·ÅªÆÃÄ¹
¢£¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÎÁê¡ÉËÀ¡É¤È¤·¤Æ
¡ØX2 ¥íー¥×¥ì¥¹ ¥Ð¥È¥ë¥íー¥×¡Ù¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤â¼ýÇ¼¤â¾ì½ê¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤ËÁ´¿È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ð¥È¥ë¥íー¥×¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Ðー2ÄÌ¤ê¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½
ÉÕÂ°¤Î¥³¥Í¥¯¥¿ー¤ò»È¤Ã¤Æ2ËÜ¤Î¥íー¥×¥ì¥¹¥Ð¥È¥ë¥íー¥×¤òÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Ðー¤ËÊÑ·Á¡£¥×¥ì¥¹¡¢¥Ä¥¤¥¹¥È¡¢¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ðー¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í»ÀÁÇ¤äÂÎ´´¶¯²½¤Ê¤É¡¢1Âæ¤ÇÁ´¿È¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯ÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Þー¥È¤ÊÉé²ÙÄ´À°¤Ç¸úÎ¨Åª¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
¥¢¥É¥ª¥ó¥¦¥§¥¤¥È¤ò¥°¥ê¥Ã¥×Â¦¤Îº¬¸µ¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ëÆÈ¼«Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥Ðー¥¢ー¥à¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¦¥§¥¤¥ÈÄÉ²Ã»þ¤â²áÅÙ¤ÊÉéÃ´Áý¤Ë¤Ê¤é¤ºÆ°ºî¤¬°ÂÄê¡£ÉéÃ´Áý²Ã¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¶ÚÆù¤Î»ÈÍÑÎÌ¤Ï¸þ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½é¿´¼Ô¤Ï·Ú¤á¤ÎÉé²Ù¤«¤é»Ï¤á¡¢½ù¡¹¤Ë¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÉéÃ´¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£Ã»»þ´Ö¤Ç¸ú¤¯¡ª¤À¤±¤É¥«¥é¥À¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡ª
ÅöÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢15Ê¬´Ö¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÇÌó250kcal¤Î¾ÃÈñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â¸úÎ¨Åª¤Ê»éËÃÇ³¾Æ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¤¤ÊÆ°ºî¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹ø²ó¤ê¤äÉ¨¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤ÅÀ¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢£»ý¤Á±¿¤Ó¼«Í³¤Ç»þ´Ö¤È¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤
Ä¹¤µÌó46cm¡¦ÉýÌó3.6cm¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¡£ÉÕÂ°¤Î¥½¥Õ¥È¥±ー¥¹¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤â´ÊÃ±¡£¼«Âð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤äÎ¹¹ÔÀè¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
¥µ¥¤¥º¡§46¡ß3.6cm¡Ê¥¦¥§¥¤¥ÈÌ¤ÁõÃå»þ¡Ë½ÅÎÌ¡§800g¡Ê¥¦¥§¥¤¥ÈÌ¤ÁõÃå»þ¡Ë
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
X2 ¥íー¥×¥ì¥¹ ¥Ð¥È¥ë¥íー¥×¡¡2ËÜ¥¢¥É¥ª¥ó¥¦¥§¥¤¥È¡¡2¸Ä¥Ðー¥³¥Í¥¯¥¿ー¡¡1¸Ä¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡¡2¸Ä¥½¥Õ¥È¥±ー¥¹¡¡1¸ÄYouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=0hSpAhZca8Q
¡ÚMakuake ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¡Û
X2 ¥íー¥×¥ì¥¹ ¥Ð¥È¥ë¥íー¥×
2WAYÊÑ·Á¡ß¥¦¥§¥¤¥È¡ßÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤ÇÁÖ²÷¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ Á´¿È¤òÃÃ¤¨¤ëËÜ³Ê¥®¥¢¡ªMakuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¡§https://www.makuake.com/project/x2_battle-ropes/
ÈÎÇä´ü´Ö
2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë12¡§00¡¡¤«¤é 2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë23¡§59¡¡¤Þ¤Ç
²ñ¼Ò³µÍ×
¡ÚX2 ¥íー¥×¥ì¥¹ ¥Ð¥È¥ë¥íー¥× Àµµ¬ÂåÍýÅ¹¡Û
²°¹æ¡¡¡¡ ¡§ GO-EMOTiON¡Ê¥´ー¥¨¥âー¥·¥ç¥ó¡ËÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ ÅÏî´¡¡½ã»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ³¤³°¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°´ë²è±¿±ÄURL¡¡¡¡ ¡§ https://go-emotion.com