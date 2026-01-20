日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う「コジコジ」の雑貨アイテムが、ブルーミング中西株式会社(本社：東京都中央区、取締役社長：中西一)から登場することが決定致しました。2026年1月28日（水）より、ブルーミング中西株式会社直営のオンラインショップ【ハンカチーフギャラリー】及び、全国の一部百貨店にて、コジコジのハンカチやエコバッグなどの雑貨アイテムを販売開始致します。

特設ページ：https://www.blooming.co.jp/archives/37302

さくらももこが描くファンタジー×ナンセンスギャグ作品の決定版「コジコジ」のアイテムが新登場！完璧にピュアな存在ゆえに無為自然に生きているコジコジの、邪気のない新鮮かつ真理だったりする発言や、メルヘンの国を舞台に住人達が繰り広げる日常の独特な世界観を、ハンカチやエコバッグなどの雑貨アイテムに落とし込みました。作品の魅力をぎゅっと凝縮した多彩なデザインをラインアップ。気分やシーンに合わせて、アイテム同士のコーディネートもお楽しみいただけます。

▪️商品ラインナップ・プリントハンカチーフ

各種 価格：1,100円（税込）サイズ：50cm×50cm 2柄各3配色コジコジとメルヘンの国の住人達の日常を連想させるユーモラスな一枚。思わず広げたくなるデザインですので、ランチタイムのちょっとしたお楽しみに、お弁当包みとしてもおすすめです。それぞれの柄の中央に英字で描かれた意味にも、ぜひご注目いただきたい一枚です。「コジコジは生まれた時からずーっと将来もコジコジはコジコジだよ。」「動物なのか人なのか？男なのか女なのか？地球上の生き物なのか宇宙から来たのか？コジコジには何の肩書きもありません。いわば"存在"のみの根源的なキャラクターです。」

・スマホもめがねもふけるハンカチーフ

各種 価格:880 円（税込）サイズ：約 20cm×20cm 3柄各1 配色扉絵の「アクアリウム」、「鳥たちと植物」、「メルヘンの国」の日常のワンシーンをクラシカルな雰囲気で表現した3柄を展開。マイクロファイバーを使用しているので、手を拭くのはもちろん、スマホやメガネなどを拭くのに便利な一枚。それぞれ、裏表の両面に描かれているデザインをお楽しみいただけます。

・ガーゼハンカチーフ

各種 価格:880円（税込）サイズ：約25cm×25cm 2柄各3配色タオルより薄くてコンパクトでありながら、吸水性も良い３重ガーゼのハンカチーフ。コジコジと次郎、トミー、テル子、カツブーが、ゆったりくつろぐほのぼのとしたデザインと、コジコジ、次郎、コロ助が挨拶をしている、日常のワンシーンを表現した可愛らしいデザインの2柄を展開します。右下にはコジコジの刺繍をあしらい、さりげないアクセントに。使うたびに日常のちょっとした癒しを感じられる一枚は、お子様から大人まで幅広くお使いいただけます。

・タオルハンカチーフ

各種 価格 :880 円（税込）サイズ：約 25cm×25cm 2 柄各3 配色コジコジや個性的なキャラクターたちの刺繍がポイントのタオルハンカチーフです。子供から大人まで年齢を問わずご使用になれるのでギフトとしてもおすすめです。

・ポーチ

各種 価格:1,650円（税込）サイズ：約12cm×16㎝ 2柄1 配色扉絵のメルヘンの国の全景イラストが大胆で印象的なデザインと、扉絵のアクアリウムのデザインの2柄を展開。背面にもポケットが付いており、シンプルだからこそ嵩張らずに使いやすいポーチです。化粧ポーチをコンパクトに持ち歩きたい人、カードやお薬など細々とした小物を持ち歩く人にもおすすめです。

・エコバッグ

各種 価格:2,200円（税込）サイズ：約30cm×27cm×16cm 2柄各1配色ファスナー付きのエコバッグ。持ち運びの時にはコンパクトに畳めて便利なゴム付きです。扉絵のメルヘンの国の全景イラストと、住人達が散りばめられた大人も日常使いで楽しめるデザインの2柄を展開します。旅行や日常の急に荷物が増えた時などのサブバックとしてもおすすめです。

■2026年3月中旬発売予定！Coming Soonアイテム

この春には、ランチバッグ、ステンレスボトル、ハンディファンなど、お出かけの時間をより一層楽しく彩る新アイテムも登場予定です。詳細は後日発表予定ですので、どうぞお楽しみに。

■販売場所・オンラインショップ「ハンカチーフギャラリー」URL：https://www.handkerchief-gallery.com/view/category/ct890・全国の一部百貨店

【参考資料】『コジコジ』についてさくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の「コジコジ」。アニメ放送から２０年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めています。

Webサイト： https://www.cojicoji.site/X：@cojicoji_tweet（ https://x.com/cojicoji_tweet）Instagram： @cojicoji.official（https://www.instagram.com/cojicoji.official/）TikTok：@cojicoji.official（https://www.tiktok.com/@cojicoji.official）Facebook： https://www.facebook.com/cojicoji.official/YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/c/cojicojichannel

■ブルーミング中西株式会社について1879年(明治12年)東京 日本橋葺屋町(現在の人形町)で欧米雑貨商として創業。以来、140余年一枚の布にこだわり、世界中の人々にモノづくりを通して潤いと豊かさを提供することを企業理念とし、ハンカチーフ、テーブルクロス、ホテルリネンまで幅広い繊維製品を中心に扱っています。全国百貨店、専門店などへの卸売りや、自社ブランドの開発、小売り事業、OEM事業も展開しております。

【企業ホームページ】 https://www.blooming.co.jp/【X】 https://twitter.com/blooming1879?lang=ja【Instagram】 https://www.instagram.com/blooming1879/?hl=ja【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCJarMZYWCCoN97SdZ5eTzaw【オンラインショップ】ハンカチーフギャラリー https://www.handkerchief-gallery.com/【オンラインショップ】クラシクス・ザ・スモールラグジュアリhttps://classics-the-small-luxury.com/

画像掲載の際は以下のコピーライトを記載いただきますようお願い申し上げます。「 © さくらももこ」