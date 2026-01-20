クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、1986年の発売以来、アイスとコーンとチョココーチングの絶妙なバランスが好評の「ヨーロピアンシュガーコーン」から、爽やかで春夏にぴったりな新フレーバー「ヨーロピアンシュガーコーン レモンケーキ」を2026年2月23日（月）より、全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなどで販売いたします。

パティスリーで味わうような贅沢感を、手軽に

「ヨーロピアンシュガーコーン」から、日常の中でちょっと贅沢な気分を味わいたい時にぴったりな新フレーバー「レモンケーキ」が登場。パティスリーで味わうような華やかさと上質感を、手軽に楽しめるコーンアイスとして仕立てました。レモンケーキは、爽やかさとやさしい甘さで幅広い世代に愛される洋菓子です。その魅力をアイスで表現することで、季節感と贅沢感を両立しました。

開発のこだわり

今回のテーマは、「本物のレモンケーキを食べているような満足感」。そのために、チョコ・アイス・コーンの全てにこだわり抜きました。◆瀬戸内産レモン果汁を贅沢に使用したアイス メインのアイス部分には、瀬戸内産レモン果汁を使用。ほどよい酸味とやさしい甘さが調和し、上質感を演出します。◆レモン風味のチョココーチング アイスの上とコーンの内側にトッピングしたチョコには、爽やかなレモン風味をプラス。パリッとした食感とともに、ひと口目からレモンの香りが広がります。◆香ばしいシュガーコーン サクサク食感のシュガーコーンは、まるで焼き菓子のような香ばしさ。アイスとチョコとの一体感で、最後まで飽きずに楽しめます。この３つの要素が奏でるハーモニーで、まるでパティスリーのレモンケーキを食べているような贅沢なひとときをお届けします。「今日はちょっと頑張ったから、自分にご褒美を」。そんなシーンにぴったりなアイスです。いつもよりワンランクアップしたヨーロピアンシュガーコーンで、ひと口ごとに広がる、レモンケーキの華やかな世界をお楽しみください。

人気フレーバー「ストロベリー」も再登場

さらに、2月には過去に人気を集めた「ヨーロピアンシュガーコーン ストロベリー」も再登場。華やかで甘酸っぱいストロベリーの風味とパリパリ食感のチョコ、サクサクのシュガーコーンが楽しめる、王道の味わいです。今回はいちごピューレの種類を見直し、よりいちごらしい甘酸っぱさと甘いチョコのバランスが際立つ仕上がりとなっています。

【商品概要】

■商品名：ヨーロピアンシュガーコーン レモンケーキ■発売日：2026年2月23日(月)■容量：61ml×5個■特長：・レモンケーキをイメージした、爽やかでやさしい甘さのヨーロピアンシュガーコーン・ほどよい酸味がアクセントのレモン風味チョコレートを、上部とコーンの内側にトッピング・パティスリーで味わうような華やかさと上質感をまとった、ご褒美感のあるアイス・焼き菓子のような風味を楽しめる、サクサクと香ばしいシュガーコーン

【商品概要】

■商品名：ヨーロピアンシュガーコーン ストロベリー■発売日：2026年2月2日(月)■容量：56ml×5個■特長：・ストロベリー果汁を7%使用した、甘酸っぱく華やかに香るヨーロピアンシュガーコーン・年間通して食べやすい「甘味」と「酸味」の絶妙なバランス・ストロベリー風味のアイスとパリパリチョコ、サクサク食感の三位一体を楽しめる・過去に人気があったフレーバーがさらに美味しくなって再登場

【ヨーロピアンシュガーコーン】ブランドとは「ヨーロッパの街角にあるアイスクリームショップのコーンアイスを、日本の家庭でも気軽に楽しめる」をコンセプトに、1986年に「ヨーロピアンシュガーコーン」が誕生しました。一口目にやわらかいアイスとパリパリのチョコが味わえ、食べ進めるとワッフルシュガーコーンに辿り着き、コーンとアイスとチョコのバランスが絶妙なおいしさです。2026年１月現在、「ヨーロピアンワッフルサンド」シリーズ1品と、ミニカップを含めた「ヨーロピアンシュガーコーン」シリーズ5品は、スーパーマーケット、ドラックストア、コンビニエンスストア等で展開中。2026年9月に40周年を迎えます。【関連リンク】ヨーロピアンシュガーコーン ブランドサイト https://www.kracie.co.jp/foods/ice/europeansugarconeクラシエ アイス公式 Instagramアカウント https://www.instagram.com/kracie_ice/クラシエ フーズ公式 Xアカウント https://twitter.com/Kracie_foodsクラシエ ホームページ https://www.kracie.co.jp/【本リリースに関するお客様からのお問合せ先】クラシエ株式会社 フーズお客様相談室TEL：0120-202903月曜日～金曜日 10:00～16:00（祝日・弊社休業日を除く）