医療法人社団鴻愛会 こうのす共生病院では、数年前から「スマートホスピタル」を重要な経営テーマの一つとして位置づけ、段階的に医療DXの取り組みを進めてきました。当院が目指しているのは、最新技術を導入すること自体ではなく、医療の質と働く環境を持続的に守るための“土台づくり”です。

医療現場が抱える課題は、現場だけでは解決できない

医療の現場では現在、人材確保の難しさ・業務の複雑化・属人化・情報共有にかかる時間と負担・患者対応の多様化といった課題が重なり合っています。

こうした状況の中で、「忙しいから後回し」「現場が落ち着いたら検討する」といった姿勢では、医療の質や職員の働きやすさを守れなくなる――その危機感が、当院のスマートホスピタル推進の出発点でした。

経営と現場が同じ方向を見るために

こうのす共生病院では、DXを情報システム部門だけの取り組みにはしていません。経営層、現場職員、各職種が共通の目的を持ち、以下の点を繰り返し確認しながら進めています。・なぜ今これが必要なのか・現場の負担はどう変わるのか・患者さんにどんな影響があるのかその結果、AI問診、モバイル端末活用、PHR連携、業務支援システムなどが、単発ではなく「つながった仕組み」として院内に根付き始めています。

スマートホスピタルが目指すのは「人と人が触れ合う時間を取り戻すこと」

当院のDXは、医療行為を機械に任せるためのものではありません。・職員が本来注力すべき「人に向き合う時間」を確保する・情報を探す・転記するといった作業を減らす・判断や対応の質を安定させるこうした“余白”をつくるための仕組みとして、テクノロジーを活用しています。導入後には、「業務の流れが見えやすくなった」「無理のない働き方を考えられるようになった」といった声も現場から聞かれるようになっています。

スマートホスピタルは完成形ではなく、更新し続けるもの

医療DXに「完成」はありません。技術も、医療の形も、地域のニーズも変化し続けます。こうのす共生病院では、スマートホスピタルを一過性のプロジェクトではなく、更新し続ける仕組みとして捉え、運用と改善を重ねています。こうした取り組みは院内にとどまらず、近年は外部からの関心も高まっています。2026年1月に入ってからも、すでに2件の病院見学を受け入れており、国内の産科医療に携わる医療機関のほか、海外（韓国）からも視察が行われました。見学の場では、導入しているシステムの紹介だけでなく、「なぜその判断をしたのか」「現場ではどのように受け止められているのか」「運用上の工夫や課題は何か」といった点について、率直な意見交換が行われています。当院としても、こうした対話を通じて新たな視点を得ながら、スマートホスピタルのあり方を更新し続けています。

地域医療を未来につなぐために

スマートホスピタルの取り組みは、働く職員のためだけのものでも、効率化のためだけのものでもありません。地域の医療を止めないこと、安心して医療を受けられる体制を続けること、次の世代が医療に関わりたいと思える環境をつくること。そのために、当院はこれからも「人が主役の医療DX」に向き合い続けていきます。

取材・お問い合わせ・見学のお申込み

医療法人社団鴻愛会こうのす共生病院 広報室電話：048-541-1131メール：info@kouaikai.jp公式サイト：https://kouaikai.jp/見学をご希望の病院関係者様、取材をご希望のメディア関係者様は、広報室までお気軽にご連絡ください。