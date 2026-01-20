明治中期に始まるのれん『浅野屋』の味と伝統を今に受け継ぐ生粉打ち蕎麦店「銀座浅野屋」(東京・池袋、運営：株式会社A&C)が、蕎麦に次ぐ新たな看板商品を発表します。北海道産のそば粉による生粉打ち蕎麦(十割蕎麦)と秘伝のつゆにこだわる同店が、素材から調理法までこだわり抜いて生み出した贅沢な一杯「比内地鶏親子丼」(1,400円・税込)を、2026年1月7日(水)より本格販売を開始いたしました。

元祖名物「鴨つくねせいろ」で長年親しまれてきた当店が、蕎麦に並ぶもう一つの柱として開発したのが、日本三大地鶏の一つ「比内地鶏」を贅沢に使用した親子丼です。蕎麦屋の本気とこだわりを、丼に凝縮しました。





新商品「比内地鶏親子丼」





■蕎麦屋が「本気」で創る、親子丼。

この度、新登場する「こだわり親子丼」は、素材選びから調理法まで一切の妥協を排した逸品です。





1. 主役は、日本三大地鶏 秋田「比内地鶏」

弾力のある肉質と濃厚な旨味で知られる秋田比内地鶏を、本場秋田大館の生産者より仕入れています。噛みしめるほどに溢れる鶏本来の深い味わいが、丼全体のクオリティを格段に引き上げます。(秋田比内地鶏ブランド認証推進協議会 登録店[登録番号：第120号])





2. 比内地鶏の「鶏卵」を使用

自然に近い環境で丁寧に育てられた比内鶏が産む卵は、黄身が濃い橙色でコクが強く、旨味がはっきりしているのが特徴です。白身にはしっかりとした弾力があり、全体として風味が豊かで雑味が少ないため、濃厚なおいしさを楽しめます。





3. 鶏との相性をこだわり抜いた「つゆ」

親子丼のつゆにはじっくりととった比内地鶏のガラスープをベースに、江戸時代から受け継がれる製法によって熟成された本みりんなど厳選の素材を使用。こだわり抜いたつゆが比内地鶏の旨味を引き立てます。





4. 「秋田白神産あきたこまち」使用

米には、秋田白神エリアで育った『あきたこまち』を生産者より直接取り寄せて使用。きれいな水と土づくりに配慮して生産された米ならではの程良い粘りと甘みが、つゆや卵とよく調和し、丼全体のまとまりを高めます。





5. 蕎麦との相性も抜群

もちろん、銀座浅野屋自慢の「生粉打ち蕎麦（きこうちそば・十割蕎麦)」との相性も抜群です。ランチタイムのセットメニュー(平日のみ、1,600円・税込)としても、ディナーで全国の銘酒と一品料理を楽しんだ後の「締め」としても、自信を持っておすすめいたします。





こだわりの比内地鶏を使用

平日ランチセットも提供





■銀座の伝統を、池袋で受け継ぐ。「銀座浅野屋」の歴史

明治5年(1872年)に始まる歴史ある屋号「浅野屋」の味とこだわりを受け継ぎ、2009年に池袋の地で日本蕎麦店をオープン。2023年のリニューアルの際に、店主のルーツである「銀座浅野屋」の店名へ改め、新たなスタートを切りました。

私たちが守り続けるのは、石臼で丹念に挽いた北海道産そば粉のみで打った蕎麦と、毎日丁寧にとった出汁と秘伝のかえしを合わせたつゆでご提供する生粉打ち蕎麦です。池袋という地で、浅野屋の伝統に連なる本物の日本蕎麦と、旬の素材を活かした料理を提供し続けています。

今回の「比内地鶏親子丼」は、伝統の味を守りつつ、より多くのお客様にも喜んでいただきたいという思いから生まれた、当店の“新たな挑戦”です。

元祖名物「鴨つくねせいろ」と共に、新名物「比内地鶏親子丼」を、ぜひ一度ご賞味ください。





銀座浅野屋 外観

落ち着いた店内

元祖名物「鴨つくねせいろ」





■新商品「比内地鶏親子丼」概要

・商品名 ：比内地鶏親子丼

・販売価格 ：1,400円(税込) ※ランチセットなどは別途

・販売開始日：2026年1月7日(水)









■店舗概要

・店名 ： 銀座浅野屋(ぎんざ あさのや)

・所在地 ： 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2

ライズアリーナビルB1F

・アクセス： 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅 徒歩1分(駅直結)

・TEL ： 03-6914-1193

・営業時間： 平日 11:30～15:00(L.O. 14:30)／16:30～22:30(L.O. 22:00)

土日祝日 11:30～21:30(L.O. 21:00)

・定休日 ： 年中無休

・公式HP ： https://www.ginza-asanoya.com/