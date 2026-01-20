ディーピーティー株式会社(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：竹本 昭一郎)は、名古屋本社と東京支社のオフィスの一部をテレビドラマや映画、CMなどの映像および雑誌などのスチール撮影の撮影場所として提供いたします。

当社のモダンで洗練されたデザインオフィスを、撮影場所として活用いただけます。

エントランス





【当社オフィスの魅力】

当社はこれまで、東京支社の会議室、役員応接室などを中心に、ドラマや映画などの撮影場所として提供してまいりました。

そして、2024年本社を名古屋のシンボルタワーである中日ビルへ移転し、オフィスを刷新いたしました。より魅力的な空間と広々としたスケールでの撮影場所としてご提供が可能です。





名古屋本社および東京支社の各オフィスは、モダンで落ち着いたオフィスデザインとともに、高層階ならではの美しい景色を一望できる点も魅力です。





お問い合わせは、当社へ電話かメールにて受付をしております。









【ロケーションの詳細】

■名古屋本社

〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号

中日ビル22階





・エントランス

エントランス





・休憩ラウンジ

休憩ラウンジ1

休憩ラウンジ2





・会議室

会議室1

会議室2





・役員応接室 役員会議室

役員応接室

役員会議室





■東京支社

〒141-0032

東京都品川区大崎2-11-1

大崎ウィズタワー 24F





・応接室

東京支社(応接室)





・会議室

東京支社(会議室)





・役員会議室

東京支社(役員会議室)





・リフレッシュルーム

東京支社(リフレッシュルーム)





【過去の実績】

過去には、以下の映画およびドラマ撮影に当社オフィスを提供させていただきました。





・Amazon Originalドラマ『モダンラブ・東京～さまざまな愛の形～』

・Netflixシリーズ『地面師たち』

・フジテレビ系(カンテレ)『終幕のロンド』





当社オフィスの魅力を最大限に活かした作品作りを、全力でサポートいたします。









【お問い合わせ先】

貸出条件や料金など、詳細のお問い合わせや見学のご相談等は、以下の連絡先までお気軽にご連絡ください。

TEL ： 052-238-1118

EMAIL ： kouhou@dpt-inc.co.jp

担当者： 広報担当 塩田









【運営会社『ディーピーティー株式会社』について】

愛知県名古屋市に本社を置くディーピーティー株式会社は1989年設立。社名の由来は、ひたすら夢(Dream)に向い続ける実直さと情熱(Passion)を常に持ち続ける意欲と感謝(Thanks)の心を忘れない誠実さという創業以来の経営姿勢に由来しています。





当社は、求人サイト『ジョブコンプラス』の企画運営を行う「メディア事業」をはじめ、製造業への人材派遣を行う「アウトソーシング事業」、エンジニア派遣や委託先企業の技術開発を受託する「エンジニアリング事業」の3つの事業を中心に拡大を続けております。近年ではスマート農業にも積極的に取り組んでおり、ビニールハウス内の環境制御システム『e-minori』や新システムの開発も行っております。「夢」と「情熱」と「感謝」を持って、お客様の幸せを創造することを使命とし、今後もサービスを提供していきます。









【会社概要】

社名 ： ディーピーティー株式会社

本社所在地 ： 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル22階

代表取締役社長： 竹本 昭一郎

事業内容 ： 人材派遣、求人サイト企画運営、開発・設計の受託、

技術者派遣、自社製品開発等

設立 ： 1989年1月31日

HP ： https://www.dpt-inc.co.jp/