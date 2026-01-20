株式会社HIKARI(本社：大阪市、代表取締役：松田 健生)は、新サービス「便利屋王子《大阪店》」を2026年1月20日(火)より開始しました。お家のお困りごとを何でも解決してくれる町の便利屋さんとして新たにオープンいたしました。

「便利屋王子」サービスサイト： https://benriya-ozi.com/


便利屋王子大阪店1


■便利屋王子について

当社は暮らしの解決サポートとして様々なお困りごとを解決してきました。この度、お家全体のお困りごとを解決する便利屋王子大阪店をリリースしました。

お庭に関しては草刈りや庭木伐採、庭木剪定や除草剤の散布、室内作業に関しては不用品回収や遺品整理、家具移動やゴミ屋敷片付けなど、幅広い作業内容で暮らしのサポートを行います。


便利屋王子大阪店2


■サービス概要

サービス名： 便利屋王子

業務時間　： 8：00～21：00 年中無休

対応エリア： 大阪府の全域 https://benriya-ozi.com/area.html

URL　　　 ： https://benriya-ozi.com/



■対応可能な作業

草刈り　　　　： https://benriya-ozi.com/mowing.html

庭木剪定　　　： https://benriya-ozi.com/pruning.html

庭木伐採　　　： https://benriya-ozi.com/felling.html

不用品回収　　： https://benriya-ozi.com/unwanted.html

遺品整理　　　： https://benriya-ozi.com/ihinseiri.html

ゴミ屋敷片付け： https://benriya-ozi.com/garbage.html

家具移動　　　： https://benriya-ozi.com/moving.html

その他一覧　　： https://benriya-ozi.com/service.html



■会社概要

会社名：株式会社HIKARI

所在地：大阪府大阪市中央区南船場3丁目2番22号 おおきに南船場ビル205

代表　：松田 健生

許認可：第641040001155号



■ご依頼・ご相談はこちらから

お電話　　　　　： 050-1881-9340

お問合せフォーム： https://benriya-ozi.com/email/mail/form.html