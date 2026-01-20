【LENDEX】楽天ポイントがもらえる！お友達紹介キャンペーン開催のお知らせ

株式会社LENDEX

この度、融資型クラウドファンディング「レンデックス（LENDEX）」を運営する株式会社LENDEX（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 智）は、本日、2026年1月20日(火)より『楽天ポイントがもらえる！お友達紹介キャンペーン』を実施いたします。

紹介する方、紹介される方のどちらも楽天ポイント1,000円分がもらえるお得なキャンペーンです。ぜひこの機会にご友人にもレンデックスをご紹介ください。

▶ 投資家登録はこちら： https://lp.lendex.jp/

■楽天ポイントがもらえる！お友達紹介キャンペーン概要

【キャンペーン内容】

・紹介をする方には1名さまにつき楽天ポイント1,000円分、紹介を受ける方は楽天ポイント1,000円分をプレゼントいたします。

・また、紹介を受けた方で対象期間中に初めて投資をされた方には、さらに楽天ポイント1,000円分をプレゼントいたします。

【対象期間】2026年1月20日(火)00:00 ～ 2026年2月19日(木)23:59

【対象となるお客様】

＜紹介をする方＞

1. 2026年2月19日(木)23:59時点で口座開設（本登録）されている方。

2. 紹介を受ける方が、下記の＜紹介を受ける方＞の条件１～２をすべて満たしていること。

3. ご紹介いただける人数につきましては、ご紹介元の方1人につき、最大10名様とします。

※10名超えた場合は、11名以降は無効となります。

※紹介コードは、マイページ内「基本情報」→ その他「紹介情報表示」から確認することができます。

※紹介コードに誤りがあった場合、本キャンペーンの対象外となってしまいます。お間違いのないよう十分にお気をつけください。

＜紹介を受ける方＞

1. 口座開設時メールアドレス登録フォームの「紹介コード」項目に紹介者の紹介コードを入力し、2026年2月19日(木)23:59までに本登録が完了している方

2. 初めて口座開設される方で、投資の意思があること。

3. 上記２に加え、2026年2月19日(木)23:59までに初めて投資された方には追加特典（楽天ポイント1,000円分）をプレゼントいたします。

※紹介コードに誤りがあった場合、本キャンペーンの対象外となってしまいます。お間違いのないよう十分にお気をつけください。

【特典提供時期】2026年3月上旬（予定）

【※キャンペーンについての注意事項】

・ 本キャンペーンは、対象期間中に上記条件をすべて満たしている方が対象になります。

・ 本キャンペーンとポイントサイト経由での登録ポイント受け取りは、併用できません。

・ 本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。

・ 特典提供時点で当社の口座を解約されているお客さまは本キャンペーンの対象外となります。

・ 本キャンペーンの特典は、課税の対象となる場合がありますので所轄税務署にご確認ください。

・ 違法行為、不当な行為等が使用されたと当社が判断した場合は、本キャンペーンの対象外となります。

・ 不在のために郵便物を受け取れない他、転居、転送手続きを行っている等の理由に関わらず、当社で郵便の到着確認がとれない場合は対象外となりますのであらかじめご了承ください。

・ 本キャンペーンに関するお問い合わせは、メールでのみ受け付けております。

・ 弊社からのメール配信を停止されている場合は、特典を受け取れない場合がございます。その際の責任は負いかねますのでご了承ください。

お問い合わせメールアドレス：info@lendex.jp

■レンデックスの特徴

＜１＞ 高利回り

レンデックスがご提供する投資案件は、年利が平均８％以上と、融資型クラウドファンディング業界の平均的な利回りを上回る水準です。また２万円という少額から投資できます。

＜２＞ 元本割れ０件

レンデックスでは専門知識のあるスタッフが厳正なる審査に通過した案件のみを取り扱うことで、サービス開始以降元本割れ、配当遅延ともに０件の実績となっています。(2025年12月末時点)

＜３＞ 毎月配当

レンデックスは毎月貸付先からの利息支払い日より10営業日以内に分配。

＜４＞ 償還は10営業日内に実行

レンデックスでは、元本償還は運用終了から10営業日内に実施。

＜５＞ 口座維持費が無料

レンデックスでは、口座開設・維持手数料はいただいておりません。

■融資型クラウドファンディングのレンデックス(LENDEX)

これから投資を始めようと考えている方にご検討いただきたいのが、融資型クラウドファンディングのレンデックス（https://lendex.jp/）です。融資型クラウドファンディングとは、インターネット上で投資家に資金の募集を行い、集めた出資金を企業に貸し付けるサービスです。複数の投資家様から小口で資金を集め大口資金に代えて融資を行い、貸付金利を投資家の皆様に分配します。そのため、僅かな金額から投資を始めることができます。

レンデックスの投資案件は年間期待利回り6～10％（税引前）で毎月定期的な分配を行います。

２万円から始められる融資型クラウドファンディングを始めてみてはいかがでしょうか？

■会社名：株式会社LENDEX

■所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目1-11 郁文堂青山通りビル

■サービス名：レンデックス(LENDEX)

■サービスHP：https://lendex.jp/

■サービスコラム：https://blog.lendex.jp/