道の駅フェス in SAPPORO





株式会社TAISHI(本社：北海道札幌市、代表取締役：菅野 剛)は、道内各地の道の駅自慢のグルメを一堂に集めたイベント「道の駅フェス in SAPPORO」を、2026年1月21日(水)より、大丸札幌店とさっぽろ東急百貨店の2会場にて同時開催いたします。









■開催背景とイベントの特徴

北海道内には全国最多の128の道の駅があり、地元食材を使った特産品や、その土地にしかない魅力が詰まっています。しかし、冬は積雪や厳しい寒さにより、来訪者が減少する傾向にあります。

そこで、寒い冬も道の駅への熱が冷めないよう、各地から選りすぐりのホットな商品を集めた企画を開催いたします。

本イベントでは、道内13箇所の道の駅が厳選した「地元特産品」や「人気のお土産」が札幌駅エリアに集結。大丸札幌店では実演販売も実施し、道の駅でしか味わえない「ライブ感」あふれるグルメ体験をお届けします。









■注目のポイント

1.道内13駅が参加 ： 普段はその土地でしか買えない限定商品や、話題のスイーツなどが一堂に会します。

2.2会場同時開催 ： 大丸札幌店とさっぽろ東急百貨店、それぞれの催事スペースにて開催。仕事帰りやお買い物ついでに立ち寄りやすい立地です。

3.大丸札幌店での実演販売の実施 ： 焼き立て・出来立ての商品を提供。会場中に広がる香ばしい香りが食欲をそそります。









■出展する道の駅一覧

【大丸札幌店 会場】





大丸札幌店





【さっぽろ東急百貨店 会場】

さっぽろ東急百貨店









■開催概要

【大丸札幌店 会場】

●場所 ： 大丸札幌店 地下1階 ほっぺタウン 催事場

●期間 ： 2026年1月21日(水)～1月27日(火)





【さっぽろ東急百貨店 会場】

●場所 ： さっぽろ東急百貨店 地下1階 北口特設会場

●期間 ： 2026年1月21日(水)～1月28日(水)









■イベント概要

●主催 ： 株式会社TAISHI

●後援 ： 北海道地区「道の駅」連絡会

●Instagram ： @michinoeki.fes









【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社TAISHI

広報担当： 波多野

MAIL ： contact@taishi-hkd.jp

※取材のお申し込みなどのご相談は上記までお気軽にご連絡ください。