Q&AコミュニティOKWAVE、参加の積み重ねを楽しむ新機能が登場 第一弾として「週間ミッション」機能をリリース！

株式会社オーケーウェブ

「世界中の“ありがとう”の物語を蓄積し可視化する」をパーパスとし、法人・個人向けコミュニティサービスを展開する株式会社オーケーウェブ（本社：東京都港区、代表取締役：杉浦 元、以下 オーケーウェブ）は、Q&Aコミュニティ『OKWAVE』において、ユーザーの参加と貢献をより分かりやすく可視化する「週間ミッション」機能をリリースしました。

生成AIの進化により情報取得が容易になる時代においても、人による知見や共感、助け合いが持つ価値を中心に据え、人のつながりを促進するコミュニティ体験の提供を目指します。

OKWAVEを見る :https://okwave.jp/※ログイン後ご体験いただけますQ&AコミュニティOKWAVEリニューアル第一弾！

■ 背景

生成AIの進化により、情報や回答は誰でも瞬時に得られる時代になりました。

一方で、「誰かの状況を理解し、経験や判断をもとにおくる共感や応援、アドバイス」「人と人とのやり取りそのものや、その中で生まれる納得感や感謝」といった価値は、これまで以上に重要になっています。 こうした環境の変化の中で、人が関わることで生まれる価値ある行動を可視化し、助け合いの気持ちを促進するための仕組みの一つとしてミッション機能を構想しました。



■ ミッションという考え方

今回導入した「ミッション」は、単に行動量や達成数を競うための仕組みではありません。質問投稿や回答投稿といった日常的な行動を、一定の期間ごとに整理し、参加のきっかけとして提示するための枠組みです。

それぞれの行動は単体では目立ちにくいものの、継続的な参加として蓄積されることで、コミュニティ全体にとって意味のある貢献へとつながっていきます。



■ 週間ミッション機能について

週間ミッションは、質問投稿や回答投稿など、『OKWAVE』における基本的な行動を対象に、1週間ごとの目標として設定されます。

ユーザーはミッションの達成状況を確認しながら利用することができ、達成するとサービス上で利用可能なポイントを獲得できます。

本機能は、既存の利用スタイルを大きく変えることなく、日常的な行動を自然に後押しする設計としており、初めて利用する方から継続的に参加しているユーザーまで、幅広く活用できる内容となっています。



■ 段階的な機能拡張について

週間ミッションは、『OKWAVE』が進める「参加の積み重ねを楽しむ」新機能の第一弾です。

今後は、月間単位での取り組みを評価するミッションや、初めて利用するユーザーを支援するチュートリアル型のミッション、継続的な貢献を称える仕組みなどを順次検討しています。また、ミッションの達成状況やユーザーからのフィードバックを積極的に取り込み、内容の拡充や難易度の調整を行うことで、より多くのユーザーに楽しんでいただける仕組みへと発展させていく予定です。



■今後の展開

『OKWAVE』は、ユーザー一人ひとりの行動や関わりが積み重なり、知見や気づきとして循環していく場であり続けることを目指しています。

生成AI時代においても、人と人とのやり取りの中で生まれる納得感や信頼を大切にしながら、参加する意味を実感できるコミュニティ体験の提供に取り組んでいきます。なお、こうした取り組みは、「世界中の“ありがとう”の物語を蓄積し可視化する」というオーケーウェブのパーパスのもと、人と人との助け合いが持つ価値を社会に広げていくための一環として位置づけられています。

■株式会社オーケーウェブについて

株式会社オーケーウェブ（証券コード：3808）は、「世界中のありがとうの物語を蓄積し可視化する」ことをパーパスに掲げ、お互いを助け合う（互助）プラットフォームの運営と、互助の絆や関係性を作るサービスを提供。Q&A形式のコミュニティサイト『OKWAVE(https://okwave.jp/)』の運営を軸に、ユーザー参加型のサポートコミュニティ『OKWAVE Plus(https://plus.okwave.jp/)』を企業や地方自治体向けに提供するほか、700社以上の導入実績のあるクラウドサンクスカード『GRATICA(https://gratica.jp/)』を展開しています。また、メディアサービスでは『OKWAVE media(https://media.okwave.jp/)』を中心に、強いドメインパワーを活かした記事制作・配信を展開し、企業や団体の広報・PR活動を支援しています。



代表者：代表取締役社長 杉浦 元

本社所在地：東京都港区新橋3丁目11-8 オーイズミ新橋第2ビル702

URL： https://www.okwave.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社オーケーウェブ

事業推進グループ

E-mail：sales_okwaveplus@ml.okwave.co.jp





当社は、今後も互い助け合いをベースとした、ありがとうが生まれる物語を作る「人と人のつながり」を通じて、様々な社会課題の解決や地域の発展に寄与するサービスを提供してまいります。



※記載された商品名、製品名は各社の登録商標または商標です。

※ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。