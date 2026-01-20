【2026年3月7日開催】見て、聞いて、試して！新体験型イベント「Pet Buzz Festa（ペットバズフェスタ）2026 with DOG」初開催決定！

株式会社TYL

ペットの家族化推進をミッションとし、ペットが”家族”としてあたりまえになる世界の創造への貢献を目指す急成長ベンチャー企業の株式会社TYL（本社：東京都港区 代表取締役：金児 将平、以下TYL）は、2026年3月7日（土）に日本最大級の体験型ラグジュアリー・ドッグフェス「Pet Buzz Festa（ペットバズフェスタ）2026 with DOG（以下ペットバズフェスタ2026）を開催いたします。

「ペットバズフェスタ2026」は、愛犬と一緒に“試せて、知れる”完全招待制の新しいペットイベントです。今春発売予定の新商品をはじめ、各メーカーが自信を持って送り出す注目アイテムを、どこよりも早く実際に手に取って体験いただけます。さらに、開発担当者から直接「ここだけの話」を聞けるため、商品のこだわりや開発秘話まで深く知ることができます。

会場は、豊洲の絶景を望むアーバンリゾート施設「キラナガーデン豊洲（住所：東京都江東区豊洲6-5-27）」。ラグジュアリーな空間の中で、特別なコンテンツと豪華な特典をご用意しました。愛犬とともに、笑顔とときめきに満ちた“非日常”の一日をお楽しみください。

■イベント概要

イベント名：Pet Buzz Festa（ペットバズフェスタ）2026 with DOG

日時：2026年3月7日（土）10:30～17:30（入場時間指定あり）

場所：キラナガーデン豊洲（東京都江東区豊洲6-5-27）

費用：無料

対象：Instagramでペットに関する投稿・情報発信をしている方

：フォロワー数が5,000人以上の方

定員：約100～150名（完全招待制）

URL：https://hearpet.jp/buzzfesta/

お問い合わせ（HearPet担当：安原）：https://hearpet.jp/buzzfesta/visitor-form/

■イベントプログラム

1. 絶景ロケーションで楽しむ特別な時間

海外リゾートのような開放感あふれる「キラナガーデン豊洲」で、潮風を感じながら愛犬と贅沢なひとときを過ごせます。

2. 心を動かす新商品プレゼンテーション

店頭やWebでは知ることのできない、開発の裏側やこだわりを開発者自身が語るスペシャルステージです。

3. 作り手と直接話せるブース＆個別相談

「うちの子にはどれが合う？」「どう使うのがベスト？」そんな疑問を、開発者本人に直接相談できます。

4. 豪華大抽選会

ペットと泊まれる高級宿の宿泊券（50,000円相当）が当たるチャンスもご用意しています。

5.参加者特典

ご参加いただいた方全員に、ささやかなプレゼントをご用意しています。

■お申し込み方法

以下の専用ページよりお申し込みください。

URL：https://hearpet.jp/buzzfesta/visitor-form/

※参加条件を満たしているか事前審査をおこないます。

※定員に達し次第、受付を終了いたしますので、お早めにお申し込みください。

■TYLについて

TYLは「ペットの家族化推進」をミッションとして掲げている急成長ベンチャーで、動物病院および隣接領域への経営支援とペットの飼い主支援という両輪でサービスを展開しており、ペットが健康に暮らせる環境を作り、ペットと飼い主ともに幸せな生活を送れるように、人とテクノロジーを駆使して価値ある仕組みの構築を進めております。動物病院および隣接領域への経営支援では、人材紹介事業や求人媒体を運営、また経営に関わる課題等のコンサルティング等をおこなっています。飼い主支援では、ペットのヘルスケアに係る往診事業や病院の運営を提供しております。

コーポレートサイトURL：https://pet-tyl.co.jp/

■会社概要

名称：株式会社 TYL

代表取締役社長：金児 将平

設立：2017年8月1日

資本金：225,124,800 円 ※資本準備金含む

所在地：東京都港区芝 2-13-4 住友不動産芝ビル 4号館4