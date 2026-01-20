『布団をたたむ』を令和のライフスタイルに合わせてアップデート。トランスフォーム家具ブランドTATAMUから三つ折りマットレス専用折りたたみベッド「FARBLE（ファーブル）」が新登場。

株式会社エムール三つ折りマットレス専用 折りたたみベッド「FARBLE（ファーブル）」

人間工学に基づいた空間有用性と安全な使い心地を両立するトランスフォーム家具ブランドTATAMU(R)を展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司）は、2026年1月19日より、三つ折りマットレス専用折りたたみベッド『FARBLE -ファーブル- （以下、ファーブル）』の先行予約販売(2月上旬入荷分)を開始しました。

商品の詳細はこちら :https://emoor.jp/products/zd-d-tbed301

TATAMUから、三つ折りマットレス専用折りたたみベッド登場。

空間を折りたたむ。価値を広げる。

エムールは、人間工学に基づいた快適性と身体へのやさしさを追求し、限られた空間でも心地よく使える「寝る・座る・たたむ」を軸にした健康志向の寝具家具を提案しています。

TATAMU(R)ブランドについて

for home, office, shop, and anywhere.

TATAMU(R)は、人間の体性感覚を捉えて、安全安心で使いやすい、そして空間有用性の高い新しい家具の価値をつくる家具ブランドです。単にたためる家具ではなく、人間工学に基づいた使い心地と安全性が特徴です。

※TATAMUはエムールの登録商標です。

TATAMUブランド第一弾 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000189.000051129.htmlわずか一畳半が寝室に。"空間を生み出す"トランスフォーム家具『スマートスペースベッドLUXIM（ラクシム）』の日本先行販売を開始。徹底的な工学設計で、誰でも簡単・安全に毎日たためる暮らしを実現。TATAMUブランド誕生の背景 :https://prtimes.jp/story/detail/zxgOjYfegnx一畳半で眠れる未来へ。エムールがつくる空間を生むベッド｜片手で安全に開閉できるスマートスペースベッド誕生物語

三つ折りマットレスの普及とベッドの課題

住宅の狭小化や布団の上げ下ろしが負担になる高齢者層の増加、生産技術の向上によって三つ折りマットレスの寝心地が充実してきたことなどから、三つ折りマットレスの普及台数は着実に増加しています（※）。

三つ折りマットレスは、床でもベッドでも使える敷き寝具ですが、ベッドで使った場合にその収納性を活かしきれない側面がありました。ファーブルがあれば、三つ折りマットレスの収納性を活かしつつ、立ち座りのしやすい高さでのベッドライフをお過ごしいただくことができます。

※自社調べ（2010年～2025年の敷き寝具の販売数の推移より）

片手で操作できるトランスフォームベッド

意匠登録出願中

業界初（※）の三つ折りマットレス専用設計により、独自のトランスフォーム構造を実現。毎日の操作も苦にならない折りたたみやすさで、暮らしを美しく、便利に切り替えます。

また、ベッドを開閉する際に指を挟みにくい構造を採用。安心して操作できます。

※三つ折りマットレス専用折りたたみベッドとして

力いらずで、片手で簡単に折りたたむことが可能

約1平方メートルの空間を創出する省スペース効果

折るだけで、空間に余白を

ファーブルは、折りたたむことで一般的なシングルベッドの半分以下のサイズ（奥行約94cm）に変形します。ベッドルームに生まれた約1平方メートル（約100×100cm）は、限られた室内の導線をすっきりさせるだけでなく、趣味や運動など、ベッドルームの新たな使い方を提案します。夜はしっかり眠り、日中は部屋を広く使えることで、ウェルビーイングな暮らしを実現します。

生活感を“隠す”ための収納設計

「しまう」ことまで、美しく

独自構造により、折りたたみ時もヘッド下には収納スペースを確保。さらに、折りたたんだフレームが低めの間仕切りのように機能し、マットレス・布団や枕まで視界から隠すことで生活感を抑え、すっきりとした空間を保てます。来客用スペースと寝室を兼用したい1Rや1K、1LDKなどの間取りで活躍が期待できます。

耐荷重200kg 変形するからこそ、頑丈に

強さは、構造で証明する

折りたたみや変形といった可動機構を備える家具だからこそ、一般的なベッド以上に高度で頑強な構造を追求しました。TATAMU(R)専門ブランドとして、人間工学・構造力学の観点から科学的な設計により耐荷重200kgを実現。毎日安心して使える強度を備えています。また、ベッドを開いた状態でキャスターをロックすることで、使用中の安定性をさらに高めます。

厚みを選ばない 三つ折りマットレスとの高い互換性

寝心地は妥協しない

マットレスの厚みに依存しない設計により、好みの硬さや厚さの三つ折りマットレス（※）をそのまま使用可能。寝心地に妥協することなく、美しく収納できるベッド環境を整えられます。

※和布団もお使いいただけます。

■対応マットレスサイズ目安

・シングルサイズマットレス：幅97cm※まで

・美しく収納できるマットレスの厚み：厚さ18cmまで

※幅100cm以内のシングルサイズマットレスであれば、多少はみ出しますが、使用・就寝は可能です。

折る、まとめる、整える。その先にあるのはウェルビーイングな暮らし。

FARBLE（ファーブル）

TATAMU(R)は、人の動きや感覚に寄り添いながら、空間を有効に使う家具の可能性を広げてきました。

ファーブルは、その思想を形にした一台です。日々の暮らしに余白と美しさをもたらす、新しいベッドの提案です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/198_1_723cc2e43b643c7b84134fbc24e57a2d.jpg?v=202601201021 ]

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

<学術論文>

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2024 マットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案―．睡眠と環境，18巻1号：1-8頁．

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2025 50～89歳におけるマットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案（第2報）―．睡眠と環境，19巻1号：1-8頁．

<学会発表>

日本睡眠学会第44回定期学術集会（2019年）

日本睡眠学会第46回定期学術集会（2021年）

日本睡眠学会第47回定期学術集会（2022年）

日本睡眠学会第48回定期学術集会（2023年）

睡眠環境学会第32回学術大会 奨励賞受賞（2023年）

マットレスの寝心地に関する要因分析の論文発表（2024年）

男性における身体的特徴がマットレスの寝心地に与える影響（2025年）

<特許>

寝具選択システム及び寝具物性認識システム．特許第6229983号．

睡眠情報収集システム．特許第6269980号．

寝具選択システム．特許第6385605号．

寝具選択支援システム．特許第6468666号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（寝具提案）．特許第6865485号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（買い替え）．特許第6902809号．

睡眠改善スケジュール提案システム．特許第6919909号．

寝具情報提示システム、及び寝具情報提供方法．特許第7340299号．

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発

関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

体験ショールーム立川・青山：

https://emoor.world/jp/showroom/