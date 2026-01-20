【運送事業者様必見!!】スマホを活用した自動点呼解説セミナー開催

▮ はじめに

株式会社デンソーソリューション

BusinessSupportSystem（以下BSS）はこれまでに運送事業者様を中心に3,500社以上の

企業へ導入されております。※2026年1月時点の契約情報より

都度国土交通省の点呼制度改正に合わせ、遠隔点呼/業務前自動点呼/業務後自動点呼／IT点呼などを

順次追加致しました。

BSSは、営業所／車庫での【遠隔点呼(TV会議での点呼)、自動点呼(ドライバー様のみでできる点呼)】に加え、車内や宿泊地などの遠方地にてドライバー様のみでできるスマホでの点呼

【遠隔地遠隔点呼(スマホ)、遠隔地業務後自動点呼(スマホ)】の機能を実装しています。

2026年３月には、「遠隔地業務前自動点呼(スマホ)】をリリースする予定です。

車内や宿泊地などの遠方地にてドライバー様のみで完結できる完全自動点呼機能の実装間近と

なっており、皆様にいち早く最新情報をお届けできればと考え、本セミナーではスマホでの自動点呼を中心にご説明いたします。

BSS紹介ページ：https://bss-cloud.info/bss-cloud/ 👈クリック

▮セミナー詳細

本セミナーでは、車内や宿泊先などの遠方地にてドライバー様のみで完結できる完全自動点呼について「スマホ自動点呼の詳細」「様々な点呼方法を活用した業務効率化のポイント」

「法令上の注意点・導入事例等」について各分野の専門家が”現場目線”で解説します。

当日はデモ機器を準備しますので、実際に操作していただきながら便利さを体験することができます。

★参加費：無償となります。

▮開催情報

以下全国各地にてセミナー開催いたします。是非ご参加お待ちしております。

※会場規模により定員数が異なっておりお申込は先着順となりますことご了承ください。

【申込フォーム】

各県ごとにお申込が可能です。以下URLより簡単（30秒）にお申込いただけます。

URL：https://bss-cloud.info/tenko-tandoku-seminar/

▮さいごに

BSSは、運送事業者様向けの業務支援システムとしてこれまで導入頂いたお客様の24年問題における

労務管理の見える化や点呼制度の緩和により実施可能となった遠隔点呼/自動点呼を基に

管理者/ドライバーの業務をより効率化することでお客様の業務負荷軽減に貢献してまいりました。

現在の点呼業務や各種データの管理について少しでもお悩みがありましたら、

是非本セミナーへご参加ください。

【製品関する問い合わせはこちら】

●お問い合わせ先

お問い合わせページ：https://bss-cloud.info/news/350/

相談会申込ページ ：https://bss-cloud.info/consultation/

※弊社ではお客様に最適な運用をご紹介するため無償にて「個別相談会」を実施しております。

●製品情報

HP情報 ：https://bss-cloud.info/bss-cloud/(https://bss-cloud.info/bss-cloud/)

YouTubeリンク：https://www.youtube.com/@user-qu7ph1vh8z/videos

Instagram ：https://www.instagram.com/bss_anest/ (https://www.instagram.com/bss_anest/) 「ユーザー名：bss_anest」

●会社概要

会社名 ：株式会社デンソーソリューション（全国に８支社・直営50拠点）

住所 ：愛知県刈谷市昭和町1-1（本社）

事情内容 ：乗用車・商用車など自動車分野、住宅・工場・オフィス関連分野等における

デンソー製品をはじめとするさまざまな製品の販売、サービス業務

ホームページ：https://www.denso-solution.com/

※Business Support Systemは株式会社アネストシステムの登録商標です。