¡Ú´ØÀ¾»Ù¼Ò ¸ÂÄêÆþ²Ù¾ðÊó¡Û¥í¥ó¥°¥»¥éー ¥ª¥«¥à¥éÀ½ ¡Ö¥Ð¥í¥ó¥á¥Ã¥·¥å¥Á¥§¥¢¡×¤¬100µÓÆþ²Ù¡ª¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¡¦ºßÂð¥ïー¥¯´Ä¶¤Î¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¡£ ¡Ê´ØÀ¾2026Ç¯1·î-01¹æ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ð¥¹¥¿ー¥º ´ØÀ¾»Ù¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¿ÀÅÄ1ÃúÌÜ1ÈÖ7¹æ ÅìÂç¼ê¥Ó¥ë¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·§Ã« Àµ·Ä¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê TOKYO PRO Market ¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5890¡¢°Ê²¼¡ÖÅö»Ù¼Ò¡×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâÂç¼ê¥áー¥«ー ¥ª¥«¥à¥éÀ½¤Î¿Íµ¤¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢¡Ö¥Ð¥í¥ó¥á¥Ã¥·¥å¥Á¥§¥¢¡×¤ò100µÓ¸ÂÄê¤ÇÆþ²Ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î¥Ï¥ÖµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿°Ø»Ò¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÂ·¤¨¤¿¤¤¡×¡ÖºßÂðÍÑ¤Ë¤â¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢»ØÌ¾Çã¤¤¤ÎÂ¿¤¤¥Ð¥í¥ó¥·¥êー¥º¤ò´ØÀ¾¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Office Busters Official Web Site¡§https://www.officebusters.com/items/568642(https://www.officebusters.com/items/568642)
¢£ Baron¡Ê¥Ð¥í¥ó¡Ë¤È¤Ï
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥¯¥¹¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥í¥ó¥°¥»¥éー¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¸¥¦¥¸¥¢ー¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥ª¥«¥à¥é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖBaron¡Ê¥Ð¥í¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢Àè¿Ê¤Î¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥¯¥¹Àß·×¤Ë¤è¤ë²÷Å¬¤ÊºÂ¤ê¿´ÃÏ¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥·ー¥ó¤ËÈþ¤·¤¯±Ç¤¨¤ë¥·¥ó¥×¥ë¡õ¥·¥ãー¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ¹¤Î¹âµ¡Ç½¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
È¯Çä°ÊÍè¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¿ô¡¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ
reddot design award 2006
iF product design award 2006
GOOD DESIGN¾Þ
JIDA DESIGN MUSEUM ÁªÄê
¤Ê¤É¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÆþ²Ù¤·¤¿¡Ö¥Ð¥í¥ó¥á¥Ã¥·¥å¥Á¥§¥¢¡ÊÉªÉÕ¥Ï¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢ÄÌµ¤À¤Î¹â¤¤¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤ÈºÙ¿È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Ç¤â²÷Å¬¤µ¤È·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¸¥¦¥¸¥¢ー¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥ª¥«¥à¥é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿
¢£ ¥Ð¥í¥ó¥á¥Ã¥·¥å¥Á¥§¥¢¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
1. ¥¢¥ó¥¯¥ë¥Á¥ë¥È¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¼«Á³¤ÊºÂ¤ê¿´ÃÏ
¤¯¤ë¤Ö¤·¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÇØ¤ÈºÂ¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ó¥¯¥ë¥Á¥ë¥È¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤òºÎÍÑ¡£
¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°»þ¤Ë¤âÂÀ¤â¤â¤Ø¤Î°µÇ÷¤òÍÞ¤¨¡¢¼«Á³¤ÇÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡Ê¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°³ÑÅÙ¡§23¡ë¡Ë¡£
2. ½¼¼Â¤·¤¿Ä´Àáµ¡Ç½¤ÇÂÎ³Ê¡¦¹¥¤ß¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È
¡¦¾å²¼¾º¹ßµ¡Ç½
¡¦¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½
¡¦¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥í¥Ã¥¥ó¥°Ä´Àáµ¡Ç½
¡¦¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¹ÅÅÙÄ´Àáµ¡Ç½
¡¦ºÂÌÌ±ü¹ÔÄ´Àáµ¡Ç½
¡¦¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥¢ー¥à¡Ê²ÄÆ°Éª¡Ë
¡¦¥é¥ó¥Ðー¥µ¥Ýー¥È
¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤ÊÄ´Àáµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÈÄ¹¤äÂÎ³Ê¡¢ºî¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÙ¤«¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤òÄÉ¤¤¹þ¤á¤Þ¤¹¡£Ä¹»þ´Ö¤ÎPCºî¶È¤äWeb²ñµÄ¤¬Â³¤¯¸½Âå¤Î¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ø¤äÇØÃæ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤¿¤¤Êý¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥¯¥¹¥Á¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
¢£ ²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾ðÊó¡Ê2026Ç¯1·î»þÅÀ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ª¥«¥à¥éÀ½ ¥Ð¥í¥ó¥á¥Ã¥·¥å¥Á¥§¥¢¡ÊÉªÉÕ¥Ï¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ë
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§241,780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ð¥¹¥¿ー¥º Ãæ¸ÅÈÎÇä²Á³Ê¡§64,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ºß¸Ë¿ô¡§100µÓ¸ÂÄê
¢¨ºß¸Ë¿ô¡¦²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Þ¤¿¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¤òÌä¤ï¤º¡¢Æ¯¤¯´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È
Åö»Ù¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥í¥ó¥á¥Ã¥·¥å¥Á¥§¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ãæ¸Å¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢¤ä¥Ç¥¹¥¯¡¦½ñ¸Ë¡¦¥í¥Ã¥«ー¤Ê¤É¡¢Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÃæ¸Å¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±. ¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¡¦¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦¥Á¥§¥¢¤Î°ì³çÆþ¤ìÂØ¤¨¡¦ÂçÎÌÆ³Æþ
£². ¿·µ¬µòÅÀÎ©¤Á¾å¤²¤ä¥Õ¥êー¥¢¥É¥ì¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ø¤Î°Ü¹Ô
£³. ºßÂð¥ïー¥¯ÍÑ¡¦¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯ÍÑ¥ïー¥¯¥Á¥§¥¢¤Î¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×
¤È¤¤¤Ã¤¿¤´ÁêÃÌ¤Ë¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÄó°Æ¤ò´Þ¤á¤Æ1µÓ¤«¤é¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Âæ¿ô¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ÂºÝ¤ËºÂ¤Ã¤ÆÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¡ÖÊ£¿ôµòÅÀÊ¬¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ï¡¢ÇÑ´þ¤äÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò·è¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁ´¹ñ¤«¤é¡¢¤¼¤Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ð¥¹¥¿ー¥º ´ØÀ¾»Ù¼Ò¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ð¥¹¥¿ー¥º
À¾ÆüËÜËÜÉô ´ØÀ¾»Ù¼Ò
Ã´Åö¡§¼ò°æ
TEL¡§06-6258-0231¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü 9:00～18:00¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ð¥¹¥¿ー¥º
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¡§
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·§Ã« Àµ·Ä
ËÜ¡¡¼Ò¡§¢©101-0047 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¿ÀÅÄ1ÃúÌÜ1ÈÖ7¹æ ÅìÂç¼ê¥Ó¥ë
TEL¡§03-6262-3155
´ØÀ¾»Ù¼Ò¡§¢©541-0059¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®ÆóÃúÌÜ6ÈÖ11¹æ Âç°ì¥Ó¥ë
TEL¡§ 06-6258-0231
¢£¼è°·¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹
ÉÔÍ×½º´ï¤ÎÇã¼èÇÑ´þ¤ËÈ¼¤¦´Ä¶¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
Ê£¹çµ¡¡¢FAX¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥ó¡¢¥×¥ê¥ó¥¿ー¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥·¥å¥ì¥Ã¥Àー¡¢Ê¬±ìµ¡¡¢»öÌ³´ù¡¢»öÌ³°Ø»Ò¡¢²ñµÄÍÑ¥Æー¥Ö¥ë¡¢²ñµÄÍÑ°Ø»Ò¡¢½ñ¸Ë¡¢¥í¥Ã¥«ーÅù¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëOAµ¡´ï¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñÁ´¤Æ
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÀß·×¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¡¢³Æ¼ï¹©»ö¡¢ÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹
