偉人を選び、対話する。新しいAI体験「偉人AI」を公開

株式会社デイワン

株式会社デイワン（本社：東京都港区、代表：月森 隼人）は、LINE上で6名の偉人から1人を選び、

偉人になりきったAIと対話できる新サービス 「偉人AI」 を公開しました。

本サービスは、株式会社デイワンが提供する対話型AI基盤「相棒AI / 社長AI」の思想と技術を活用し、AIと「考える」を、より多くの人に体験していただくことを目的とした第一弾の取り組みです。

偉人AIイメージ画像

◆開発背景 - 思考の悩みを解決する

生成AIは急速に普及していますが、その多くは「業務を代替する」「効率を向上させる」といった用途に偏っています。

一方で、

・誰かに壁打ちしたい

・考えがまとまらない

・意思決定に迷う

といった思考の悩みは、今も多くの人が抱えたままです。

株式会社デイワンは、AIには人の思考プロセスに寄り添う余地がまだある。

その可能性を誰もが直感的に体験できる形として具現化したのが「偉人AI」です。

◆偉人AIとは - サービス概要

偉人AIは、LINE上で6名の偉人から1人を選択し、その人物の思想・価値観・語り口を再現したAIと対話できるサービスです。

様々な相談・ビジネスの壁打ち・思考整理に対応します。

正解や結論を提示するのではなく、問いを通じて考えを深める設計となっています。

偉人の視点を借りることで、自分とは異なる思考の軸に触れ、

エンターテインメント性を両立した「考えることそのものに向き合うAI体験」 を提供します。

偉人AIフローイメージ図偉人AI QRコード

サービスURL：https://lin.ee/Dl3jVzD

01 QRコードを読み取り、公式LINEでお友達を登録

02 偉人を選択しメッセージ（相談）を送信

03 相談内容に応じて、偉人を変更

◆相棒AIとは？ - プロダクトの思想

株式会社デイワンが開発・提供する「相棒AI」は、役割や立場ごとの思考や判断を再現し、業務を前に進めるためのAI設計思想およびプロダクト群です。

一般的な生成AIが「質問に答える」「作業を効率化・代替する」ことを主な役割とするのに対し

「相棒AI」は業務の文脈や判断基準を前提に、思考・整理・意思決定を支えることを重視しています。

利用者の役割や業務シーンに応じて対話の前提を切り替え、

単に答えを返すのではなく、この状況でどう判断するか」「どの基準を優先すべきか」といった意思決定の軸を踏まえたアウトプットを行う点が特長です。

現在、相棒AIの具体的な提供形態として展開しているのが、経営者の考え方や判断基準をもとに構築された「社長AI」です。

組織のメンバーが、意思決定や方針確認が必要な場面でトップに直接確認する代わりとして活用できるよう設計されています。

業務上の判断・考え方について質問や確認を行うことで、経営者の意思や判断軸を反映したアウトプットを得ることが可能です。

これにより、質問対応や社内の調整など煩雑になっていた業務を滞らせることなく進めることができ、組織全体の意思決定スピードと業務効率の向上につながります。

偉人AIは、この相棒AI／社長AIの開発を通じて培ってきた「役割ごとの思考を再現する設計」と「判断軸を前提としたAI体験」を、より多くの人に分かりやすく体験してもらうために開発された、実験的なプロダクトです。

相棒AIドキュメント表示

相棒AIドキュメント概要

相棒AIドキュメント概念図

相棒AIドキュメント利用用途

◆今後の展開

今後は偉人の追加やテーマ別対話の拡充に加え、経営・採用・人事・営業など、役割や課題に応じた相棒AIの展開を予定しています。

株式会社デイワンは、AIが人の代わりに考えるのではなく、人がより良く考えるために隣にいる存在となることを目指します。

◆サービス概要

サービス名：相棒AIシリーズ

提供開始日：2025年12月

URL：https://aibo-ai.day-1.tokyo/

◆会社概要

会社名：株式会社デイワン

設立：2008年7月

代表者：月森 隼人

所在地：東京都港区北青山2-7-20 猪瀬ビル２F

事業内容：コンサルティング事業、クリエイティブ事業、インハウス化支援事業

URL.：https://www.day-1.co.jp/

■サービスに関するお問い合わせ

株式会社デイワン

担当：月森

E-mail：info@day-1.tokyo