BtoB企業のリード獲得を支援するテクロ、業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO 2026 Spring」出展のお知らせ【キャンペーン中】

テクロ株式会社

テクロ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：天野 央登、以下当社）が提供する「オウンドメディア支援」「LLMO/AIO対策支援」 は、株式会社イノベーション（東証グロース 証券コード3970）のグループ会社である、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：幸 哲史、以下「Innovation & Co.」）が主催する業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2026 Spring」に出展します。

開催は2026年3月3日（火）～7（土）の5日間。同時に、先着1万名様限定でAmazonギフト券をプレゼントするキャンペーンを実施中です。

参加登録（無料）はこちら :https://it.expo.it-trend.jp/key/hqzpb3qu

限定の参加登録キャンペーン実施中

併せて、当イベントにて、参加登録＆来場した方を対象に「先着1万名様が必ず貰える！Amazonギフトカード500円分プレゼントキャンペーン」※1 を実施中です。（本キャンペーン主催は、Innovation & Co.となります）

※1 キャンペーン利用規約：https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/first-come-first-served

※ 条件を全てクリアされた方のうち、参加登録の先着順で1万名様がキャンペーン対象となります。

※ キャンペーン注意事項

本キャンペーン主催は株式会社Innovation & Co.による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。ITトレンドEXPO運営事務局（oe_staff@innovation.co.jp）までお願いいたします。

Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。

ITトレンドEXPO2026 Springの概要

参加登録（無料）はこちら :https://it.expo.it-trend.jp/key/hqzpb3qu

ITトレンドEXPOは、法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が主催する業界最大級のオンライン展示会です。

【実績】

・累計登録者数：21万人突破

・最大出展製品数：709製品

・最大セッション数：123セッション

・母体サイト「ITトレンド」：年間2,000万人が利用する法人向けIT製品の比較サイト

参加登録（無料）はこちら :https://it.expo.it-trend.jp/key/hqzpb3qu

当社は本展示会にて、BtoB企業さまのリード獲得に関する課題解消のために、コンテンツ制作やPV・CV向上を支援するサービス「オウンドメディア支援」「LLMO/AIO対策支援」をご紹介します。

テクロのサービス資料（無料）はこちら :https://techro.co.jp/paper/?from=blog&place=navigation

生成AI検索やマーケティングを通したBtoB企業への貢献について、他にも思いがあります。ご興味のある記者様など、ぜひ取材いただけますと幸いです。

イベント概要

会社情報

- 名称 ： ITトレンドEXPO2026 Spring- 開催テーマ ： 新たな出会いが明日の「働く」を変える- 開催日時 ： 2026年3月3日（火）～ 3月7日（土）- 来場 ： 無料- 登録 URL ： https://it.expo.it-trend.jp/key/hqzpb3qu- 主催 ： 株式会社Innovation & Co.- 視聴方法 ： 事前登録にて登録いただいたメールアドレス・パスワードで本サイトよりログインください。視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。推奨デバイス（PC・タブレット・スマートフォンなど）- 社名：テクロ株式会社- 代表者：代表取締役 天野央登- 所在地：東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング12階- 設立年月：2016年10月- 事業内容：BtoBマーケティング支援- 公式サイト：https://techro.co.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

テクロ株式会社 広報担当：森木

メールアドレス：marketing@techro.co.jp