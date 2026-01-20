【日本初】FUNDINNO支援先からIPO企業が誕生！ J-Ships活用でイノバセル社が東証グロース市場へ上場承認。「FUNDINNO PLUS+」による資金調達からわずか14か月で上場承認

株式会社FUNDINNO

株式会社FUNDINNO（本社：東京都港区、代表：柴原 祐喜／大浦 学、第一種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2957号、以下「当社」）は、イノバセル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役Co-CEO：ノビック・コーリン（Colin Lee Novick）／シーガー・ジェイソン（Jason David Sieger）、以下「イノバセル」）が、昨日、株式会社東京証券取引所より東京証券取引所グロース市場への新規上場を承認されましたことをお知らせいたします。

なお、特定投資家向け銘柄制度（J-Ships）を利用した企業の東京証券取引所への上場承認は日本初となり、資金調達支援から14か月での事例となります。また、当社の支援先企業についてグロース市場への上場承認がなされるのは、今回が初めてとなります。

■ 本件の意義と背景

イノバセルは、2024年12月※に当社の特定投資家向け銘柄制度「FUNDINNO PLUS+」を活用し、エンジェル投資家や事業会社から資金調達を実施いたしました。

※イノバセル株式会社、FUNDINNO PLUS＋で約1ヶ月で約10.6億円を資金調達

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000261.000021941.html

当社は「フェアに挑戦できる、未来を創る。」というミッションのもと、未上場企業の資金調達支援およびSaaSを通じた株主管理支援を行い、流通取引総額（GMV）拡大に向けた成長戦略の具体化を推進して参りました。今回のイノバセルの上場承認は、「FUNDINNO PLUS+」を通じた特定投資家からの資金調達が、企業のさらなる成長とIPOという出口戦略に直結することを示す重要な事例となります。

■ 株式会社FUNDINNOについて

当社のプラットフォームは、未上場株式市場へ個人がアクセスできる仕組みを実装し、次世代産業の成長に不可欠なリスクマネー供給の拡大に取り組んでいます。

＜株式会社FUNDINNO＞

所在地：東京都港区芝五丁目29番11号

代表取締役：柴原 祐喜／大浦 学

資本金及び資本準備金の合計額：99億8,847万円 ※2025年10月31日現在

設 立：2015年11月26日

第一種金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第2957号

加入協会：日本証券業協会

U R L ：https://corp.fundinno.com

提供サービス：

FUNDINNO、FUNDINNO PLUS+、FUNDOOR、FUNDINNO GROWTH、FUNDINNO MARKET、FUNDINNO MARKET PLUS+

＜手数料等及びリスク情報について＞

当社のサービスにおける取扱商品の手数料及びリスク等は、当社のホームページで表示しております「重要事項説明書（ https://fundinno.com/disclosure ）」の内容と、プロジェクト毎の契約締結前交付書面の内容をご確認ください。投資にあたっては、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

ご注意：本報道発表文は、当社のサービスや実績を一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。