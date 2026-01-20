無知であれ、弱者であれ。無力を知ってこそ、自由に生きることができる。中国思想に偉大な影響を与えてきた思想書完全版。

株式会社誠文堂新光社

「無知無欲であれ、無為であれ」

「足るを知るものは富む」

孔子の『論語』が儒教の根底思想として親しまれてきたのに対し、『老子』は道家の神髄を説いて人々に寄り添ってきました。

ともに2500年以上の歴史の検証に耐えてきた思想書です。

自己研鑽し、学問を通して知識を増やすことは、かえって人間を不幸にします。

現代も推奨される「勝ち残り」社会を強く否定する老子の思想は、いつの時代にも人々の心を癒し、そして弱者を鼓舞してきました。

格差が広がり、人々の価値観が揺らぐ現代にこそ、老子の思想が必要とされているのです。

本書では全文の現代語訳、書き下し文、原文に加え、【一文超訳】を掲載。

テーマは何か、主旨は何かが一目で把握でき、格言のように心に刻まれるので、「老子」の理解が飛躍的に向上します。

また、主要な人名や語句には懇切丁寧な注釈を入れた、現代の完全版が新装版で登場。

【一文超訳の一例】

「無心のすすめ（空っぽの心を守る）」

「私利私欲のない無私の人は、自分を貫ける」

「無用には大きなはたらきがある」

「少なければ得られ、多ければ迷う」

「盛んになれば、早く衰える（だめになる）」

「先に与え続けておけば、いずれ得られる」

「大国を治めるのは小魚を煮るようにするとよい」

「本当に立派な人間は愚か者に見える」

＊本書は『全文完全対照版 老子コンプリート(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000667.000012109.html)』（2019年2月刊行）の新装版です。

【目次】

【翻訳者プロフィール】

野中 根太郎（ノナカ ネタロウ）

早稲田大学卒。海外ビジネスに携わった後、翻訳や出版企画に関わる。海外に進出し、日本および日本人が外国人から尊敬され、その文化が絶賛されているという実感を得たことをきっかけに、日本人に影響を与えつづけてきた古典の研究を更に深掘りし、出版企画を行うようになる。近年では古典を題材にした著作の企画・プロデュースを手がけ、様々な著者とタイアップして数々のベストセラーを世に送り出している。著書に『超訳 孫子の兵法』『吉田松陰の名言100―変わる力 変える力のつくり方』（共にアイバス出版）、『真田幸村 逆転の決断術―相手の心を動かす「義」の思考方法』『全文完全対照版 論語コンプリート』『全文完全対照版 孫子コンプリート』『全文完全対照版 老子コンプリート』『全文完全対照版 菜根譚コンプリート』『全文完全対照版 孟子コンプリート』（以上、誠文堂新光社）などがある。

【書籍概要】

書 名：新装版 全文完全対照版 老子コンプリート

翻訳者：野中 根太郎

仕 様：B6変判、224ページ

定 価：1,870円（税込）

発売日：2026年2月5日（木）

ISBN：978-4-416-52536-4

