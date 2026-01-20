無知であれ、弱者であれ。無力を知ってこそ、自由に生きることができる。中国思想に偉大な影響を与えてきた思想書完全版。
「無知無欲であれ、無為であれ」
「足るを知るものは富む」
孔子の『論語』が儒教の根底思想として親しまれてきたのに対し、『老子』は道家の神髄を説いて人々に寄り添ってきました。
ともに2500年以上の歴史の検証に耐えてきた思想書です。
自己研鑽し、学問を通して知識を増やすことは、かえって人間を不幸にします。
現代も推奨される「勝ち残り」社会を強く否定する老子の思想は、いつの時代にも人々の心を癒し、そして弱者を鼓舞してきました。
格差が広がり、人々の価値観が揺らぐ現代にこそ、老子の思想が必要とされているのです。
本書では全文の現代語訳、書き下し文、原文に加え、【一文超訳】を掲載。
テーマは何か、主旨は何かが一目で把握でき、格言のように心に刻まれるので、「老子」の理解が飛躍的に向上します。
また、主要な人名や語句には懇切丁寧な注釈を入れた、現代の完全版が新装版で登場。
【一文超訳の一例】
「無心のすすめ（空っぽの心を守る）」
「私利私欲のない無私の人は、自分を貫ける」
「無用には大きなはたらきがある」
「少なければ得られ、多ければ迷う」
「盛んになれば、早く衰える（だめになる）」
「先に与え続けておけば、いずれ得られる」
「大国を治めるのは小魚を煮るようにするとよい」
「本当に立派な人間は愚か者に見える」
＊本書は『全文完全対照版 老子コンプリート(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000667.000012109.html)』（2019年2月刊行）の新装版です。
【目次】
＼「新装版コンプリートシリーズ」プレスリリースはこちら／
『新装版 全文完全対照版 論語コンプリート』
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001796.000012109.html
『新装版 全文完全対照版 孫子コンプリート』
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001797.000012109.html
【翻訳者プロフィール】
野中 根太郎（ノナカ ネタロウ）
早稲田大学卒。海外ビジネスに携わった後、翻訳や出版企画に関わる。海外に進出し、日本および日本人が外国人から尊敬され、その文化が絶賛されているという実感を得たことをきっかけに、日本人に影響を与えつづけてきた古典の研究を更に深掘りし、出版企画を行うようになる。近年では古典を題材にした著作の企画・プロデュースを手がけ、様々な著者とタイアップして数々のベストセラーを世に送り出している。著書に『超訳 孫子の兵法』『吉田松陰の名言100―変わる力 変える力のつくり方』（共にアイバス出版）、『真田幸村 逆転の決断術―相手の心を動かす「義」の思考方法』『全文完全対照版 論語コンプリート』『全文完全対照版 孫子コンプリート』『全文完全対照版 老子コンプリート』『全文完全対照版 菜根譚コンプリート』『全文完全対照版 孟子コンプリート』（以上、誠文堂新光社）などがある。
【書籍概要】
書 名：新装版 全文完全対照版 老子コンプリート
翻訳者：野中 根太郎
仕 様：B6変判、224ページ
定 価：1,870円（税込）
発売日：2026年2月5日（木）
ISBN：978-4-416-52536-4
書籍のご購入はこちら :
https://www.seibundo-shinkosha.net/book/general/97247/
株式会社 誠文堂新光社
〒113-0033 東京都文京区本郷3-3-11
ホームページ：https://www.seibundo-shinkosha.net/
Facebook：https://www.facebook.com/seibundoshinkosha/
X：https://twitter.com/seibundo_hanbai