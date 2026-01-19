株式会社増田屋コーポレーションは、1960年代に大ヒットした玩具シリーズ「ウルトラマン手踊り」を復刻しウルトラマン手踊りシリーズ第1弾として「ウルトラマン手踊り ウルトラマン」と「ウルトラマン手踊り バルタン星人」を受注発売いたしました。本商品は中に手を入れて操るパペット型の人形で、当時の遊び方と質感を現代に伝える仕様となっています。

増田屋の手踊りシリーズは、1966年の「ウルトラQ」放送期からリリースが始まり、多彩なラインナップで人気を博しました。その後、テレビキャラクター商品の定番として広く親しまれ、世代を超えて愛される玩具文化を築きました。本復刻プロジェクトは、当時の物を再現しているため、大人の手が入らないサイズですが、コレクションとしてもお楽しみいただけます。製造工程は当時と変わらず、職人が一体ずつ手作業で仕上げております。パッケージデザインは当時の雰囲気を残すため、パッケージの主要なデザインを部分的に再現しました。

■商品概要・商品名 ：ウルトラマン手踊り ウルトラマン ウルトラマン手踊り バルタン星人・希望小売価格 :8800円(税込)(送料別途)・対象年齢 ：15才以上・サイズ ：約H210mm ※キャラクターによってサイズは多少異なります。・素材 ：ソフトビニール製塗装済み完成品フィギュア・生産エリア ：日本・東京・企画協力 ：西村祐次・受注発売日 ：2025年12月27日(土)～・商品お届け ：2026年4月中旬から順次発送予定 ・販売ルート ：増田屋齋藤貿易オンラインショップ https://masudaya-saito-boeki.com/・発売元 ：株式会社増田屋コーポレーション(C)円谷プロ

https://twitter.com/https://x.com/masudayasaitou/status/2004457748818457019/status/https://x.com/masudayasaitou/status/2004457748818457019?ref_src=twsrc%5Etfw

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DSt98XegarA/?img_index=1/Twitter投稿 :https://twitter.com/https://x.com/masudayasaitou/status/2004457748818457019/status/https://x.com/masudayasaitou/status/2004457748818457019