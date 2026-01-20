レディースジーンズブランド SOMETHING(サムシング)より、大人の女性に向けた新ライン″TOKYO SOME GIRLS nouveau″デビュー

写真拡大 (全11枚)

株式会社エドウイン


1979 年に誕生し、“女の子はかならずきれいになる。” のブランドコンセプトのもと


女性専用のシルエットやパターンを研究し、女性のためのジーンズを作り続けている


ジャパンデニムブランド SOMETHING ( サムシング)



2026 年春夏、SOMETHING は“もっときれいに” を追求する女性のために、


往来のジーンズの概念を取っ払い一から大人の女性が今欲しいジーンズを提案します。



素材ダウンロードはこちらから :
https://edwin503-my.sharepoint.com/personal/a005814_edwin_co_jp/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fa005814%5Fedwin%5Fco%5Fjp%2FDocuments%2FSOMETHING%5F2026SS%5FPRESS%20RELEASE&ga=1



"TOKYO SOME GIRLS nouveau"


日常にほんの少しの彩りと、心が躍るようなポジティブな感情を添える。


着用することで自分らしい輝きを見つけ、まるでオーダーメイドのようなデニム。



"TOKYO SOME GIRLS nouveau" LINE-UP


LISA FLARE

ヒップから太ももにかけたフィット感と、


ヒザからスソに向かって優雅に広がる


絶妙なフレアラインによって脚長効果◎


レトロモダンな雰囲気を持ちながら、


現代のスタイリングにも溶け込む


計算された美しいカーブが魅力のリサ フレア。


快適なフィット感と動きやすさも追求し、しなやかで優れたストレッチ性を持つデニム生地で、


長時間穿いてもストレスを感じにくいのが特徴。



color : 36 (MID DARK USED WASH) / 56 (LIGHT BLUE)


size : 26/27/28/29/30/31inch


price : \23,100-





LISA WIDE FLARE

脚のラインを拾わないゆったりとしたシルエットと計算されたカッティングによる美しい落ち感で、スタイルアップを叶える１本。


ハイウエストと程よいフィット感で腰回りをすっきりと見せ、脚長効果を最大限に演出。


ストンと落ちる美しいラインが、カジュアルすぎない上品な印象に。


快適さとトレンド感を両立させる、


穿くだけでスタイルアップなリサ ワイドフレア。



color : 26 (DARK BLUE) / 56 (LIGHT BLUE) / 00 (ONE WASH) / 18 (WHITE)


size : XS / S / M / L


price : \23,100-







CLAUDIA CURVE

ハイウエストのバランス、ヒップ周りのフィット感、ヒザ下の美しい落ち方、


足元で止まる絶妙なレングス、すべて計算し尽くした絶妙なバランス。


抜け感と上質感の融合、ミニマルでありながら洗練された大人カジュアルを体現するカーブ。


ストレッチ素材が、この美しいシルエットをストレスなく一日中キープ。


流行に左右されず、長く愛用できるクラウディア カーブ。



color : 56 (LIGHT BLUE) / 00 (ONE WASH)


size : XS / S / M / L


price : \23,100-





ELSA STRAIGHT

ヒザからスソにかけてまっすぐに落ち、


脚のラインを拾いすぎず自然に体型カバー。


スソはロールアップしても、そのまま穿いてもサマになる着回し力の高さも魅力。


ヒップや太もも周りにはゆとりがありながら、


だらしなく見えないエルザ ストレート。



color : 36 (MID DARK USED WASH) / 56 (LIGHT BLUE) / 00 (ONE WASH) / 18 (WHITE)


size : 26/27/28/29/30/31inch


price : \23,100-







ELSA LOOSE STRAIGHT

トレンドのゆったりシルエットと


計算されたルーズ感で女性らしいすっきりとしたレッグラインを演出。


ゆとりのあるストレートシルエットで気になるお腹周りや太ももをさりげなくカバーしつつ、


脚長効果も抜群。


体型を選ばずに誰にでも似合うのが魅力。


カジュアルながらも上品さを忘れない腰周りから、スソにかけてまっすぐ落ちる、


ほどよいゆとりのエルザ ルーズストレート。



color : 36 (MID DARK USED WASH) / 56 (LIGHT BLUE)


size : XS / S / M / L


price : \23,100-






TOLIGHT 描きおろしのオリジナル下げ札付き

詳細を見る :
https://something.jp/pickup/tokyosomegirls_nouveau.html


定番"TOKYO SOME GIRLS"は2026年、TOLIGHTとのプロモーションを実施



"TOKYO SOME GIRLS"


当たり前の日常、ジーンズのある日常に親しみをもってほしい。


そんな想いから生まれた “TOKYO SOME GIRLS”


SOMETHING の定番5 つのシルエットには、5 人の女の子の名前がついています。



すべての女性のために日本でジーンズを作り続けているSOMETHING、


2026 年は TOLIGHT デザイナー青山明生 とのプロモーションを行います。





"TOKYO SOME GIRLS" LINE-UP

SOMETHING 5 人の女の子( シルエット) をイメージしたお花を描きおろし




詳細を見る :
https://something.jp/pickup/tokyosomegirls.html
素材ダウンロードはこちらから :
https://edwin503-my.sharepoint.com/personal/a005814_edwin_co_jp/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fa005814%5Fedwin%5Fco%5Fjp%2FDocuments%2FSOMETHING%5F2026SS%5FPRESS%20RELEASE&ga=1