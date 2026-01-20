ホビオンの人材第一主義の姿勢が認められ、4年連続でトップ・エンプロイヤー認定を取得

ホビオン株式会社- ホビオンの全製造拠点であるポルトガル、アメリカ、アイルランド、中国においてトップ・エンプロイヤーとして認定されました- この認定はホビオンが以下の主要分野（雇用者ブランディング、デジタルHR、DEI、リーダーシップ、学習、持続可能性、健康、職場環境）において達成した著しい進歩を示しています

2026年1月15日 -医薬品の開発・製造を行うグローバル企業であるホビオンは、世界の製造4拠点全てにおいて「トップ・エンプロイヤー」に4年連続認定されました。

トップ・エンプロイヤー・インスティチュート（Top Employers Institute）は、世界的に認められた認証機関であり、人事慣行における卓越性を認定しています。ニュージャージー州（米国）、コーク（アイルランド）、リスボン（ポルトガル）、マカオ（中国）など、世界各地に2,500人以上の従業員を擁するホビオンにとって、この認証は、従業員の幸福を最優先し、才能を育成し、功績と献身を評価し、それに報いる職場環境をチームのために継続的に構築するというコミットメントの証です。

製薬業界において、人材の獲得と維持が依然として課題とされる中、ホビオンは業界平均を下回る歴史的な低自主退職率を実現し、この傾向に見事に逆行しています。当社は従業員のモチベーションと満足度を高めるため、業務慣行の改善に継続的に取り組んでいます。また、個人の貢献が評価され、報われる文化を育むことで会社全体の成功につながっています。

Jean-Luc Herbeaux最高経営責任者（CEO）は「当社の人材第一主義のアプローチが再び評価されました。これは、当社の全拠点において、チームメンバーが日々最高のパフォーマンスを発揮できる職場環境づくりに注力してきた献身的な姿勢の表れです。」

「ホビオンにとって、人材育成は単なる人事課題ではありません。製薬業界において差別化された、そして力強いパートナーとなるという、当社の戦略の中核を成す柱です。私たちは、チームが最高の仕事ができる最高の環境づくりに継続的に投資しています。そして、私たちの事業の根底にある、人々の生活を向上させる医薬品の開発・製造に貢献するという、より深い目的と、この投資が融合することで、イノベーション、差別化、そして成長を推進する強力な原動力が生まれ、すべてのステークホルダーが報われるのです。」と述べました。

今回、トップ・エンプロイヤー・インスティチュートが評価した重要な分野の一つは、ホビオンのサステナビリティに対するベストプラクティスのアプローチです。当社は、この分野において責任、協働、そして継続的な改善の企業文化を醸成することに成功したことを示しています。また、公平性と多様性の受容を最優先する同社の取り組みも高く評価され、差別化された従業員価値提案（EVP）の強化に貢献し、現在および将来の人材の成長を豊かにしています。

ホビオンの人事担当上級副社長（SVP）兼経営委員会メンバーであるIlda Venturaは「トップ・エンプロイヤー認定プロセスの一環として当社の人事慣行をベンチマークした結果、当社が正しい方向に進んでいることが分かりました。」

「4年連続でトップ・エンプロイヤー認定を獲得できたことは、人材をビジネスの中心に据えるという当社の継続的なコミットメントと努力の成果です。全拠点において包括的かつ一貫性のある人事慣行を構築することで、従業員価値提案を強化し、人材が成長し、エンゲージメントを高め、成功できる職場環境づくりに努めてまいります。」と述べました。

ホビオンについて

ホビオンは医薬品開発製造事業で60年以上の実績を持つグローバル企業で、医薬品開発製造受託（CDMO）企業として、原薬、医薬品中間体および医薬品に関するサービスを総合的に提供しています。米国、ポルトガル、アイルランド、中国に米国食品医薬品局（FDA）の査察を受ける拠点を4か所有し、ポルトガルのリスボンと米ニュージャージー州に開発研究所を設けています。医薬業界の顧客に向け、高活性化合物を含む新薬を開発し、法律に則った医薬品製造サービスや、医薬品ライフサイクル全体にわたるカスタマイズされた製品ソリューションを提供しています。吸入剤分野では、原薬（API）から製剤の開発製造、カプセル充填、および吸入器に至るまで、あらゆる種類のサービスを提供しています。ホビオンの企業文化は、イノベーション、品質、信頼性に基づいています。Rx-360（International Pharmaceutical Supply Chain Consortium）とEFCG（European Fine Chemical Group）のメンバーであり、業界の品質改善イニシアティブに積極的に参加し、世界の新しい業界基準をリードしています。詳細はwww.hovione.com(https://www.hovione.com/)をご覧ください。

トップ・エンプロイヤー・インスティチュートについて

トップ・エンプロイヤー・インスティチュートは、優れた職場環境づくりを認定する、権威ある世界的な組織で、卓越した環境づくりを推進することで、職場をより豊かにすることに取り組んでいます。

参加企業はトップ・エンプロイヤー・インスティチュート認定プログラムの審査、認証を経て、優れた雇用主として認定されます。2025年、トップ・エンプロイヤー・インスティチュートは131の国・地域で2,500以上の組織を認定しました。これらの認定組織は、世界で1,400万人を超える従業員の生活にプラスの影響をもたらしています。詳細はwww.top-employers.com(https://www.top-employers.com/)をご覧ください。

ホビオン株式会社

https://www.hovione.co.jp/

本リリースに関しては下記リンクよりお問い合わせください。

https://www.hovione.co.jp/locations/contact-us