心理的安全性を高め組織の対話を活性化させる「意見が出ない人へのファシリテーション研修」をリリース：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、新メニュー「意見が出ない人へのファシリテーション研修(https://www.recurrent.jp/listings/communication-facilitation-unassertive)」の提供を開始します。本研修は、会議において参加者が沈黙する心理的メカニズムを解明し、発言を促すための具体的なスキルを身に付ける内容です。ファシリテーターの言動が場に与える影響を理解し、心理的安全性を確保する手法を実装します。組織内のコミュニケーションを改善し、多様な視点が交わされる会議運営を目指す企業を支援します。

意見が出ない人へのファシリテーション研修【発言を増やす】

会議における沈黙と心理的障壁

多くの企業において、会議での沈黙や特定の参加者による発言の偏りが課題となっています。否定を恐れる心理や同調圧力が、自由な意見交換を妨げる要因です。活発な議論が行われないことは、意思決定の質の低下や組織の停滞に直結します。そのため、誰もが安心して発言できる心理的安全性の高い場を作るファシリテーションスキルの強化が、現代の組織運営において強く求められています。

研修内容の紹介

本研修では、発言を妨げる要因を排除し、全員が主体的に参加できる会議運営のスキルを強化します。

研修タイトル

意見が出ない人へのファシリテーション研修(https://www.recurrent.jp/listings/communication-facilitation-unassertive)

受講対象

会議のファシリテーターを務める中堅社員、管理職

身に付くスキルや目的

会議で人が沈黙する心理を理解し、心理的安全性を高める言動と仕組みにより会議を活性化させる技術を習得することが狙いです。参加者が周囲の反応を恐れずに発言できる状態を作り、多様な意見を引き出す力を身に付けます。

リスキルについて

本研修の特徴- 沈黙のメカニズム把握評価への不安や同調圧力など、発言を止める心理的要因を正しく理解します。なぜ意見が出ないのか、その背景にある「正解探し」の心理などを把握します。- 肯定的な関わり方の習得参加者の意欲を削がない否定しない技術や、発言を歓迎するリアクションを身に付けます。少数意見を活かし、発言を促す効果的なフィードバック手法を強化します。- 全員が参加できる場を作る進行設計チェックインや発言順の工夫など、運営の仕組みを理解します。誰もが発言しやすい公平な場を設計し、継続的に意見が出る会議運営を実装します。研修カリキュラムを一部抜粋- 発言が止まる心理的要因の理解（なぜ意見が出ないのか、心理的安全性の基本概念）- ファシリテーターの言動（否定しない・遮らない技術、発言を歓迎するリアクション、少数意見を活かす関わり方）- 意見が自然に出る会議運営の定着（冒頭で行う場づくり、発言量を偏らせない進行設計、上司が意見を言う順番の工夫）

株式会社リスキルは、「もっと研修を」をコンセプトに掲げる人材育成企業です。意見が出ない人へのファシリテーション研修をはじめ、多岐にわたるテーマの研修を提供しています。ファシリテーション研修(https://www.recurrent.jp/categories/communication-facilitation)を含むビジネス研修が料金一律である点が特徴であり、研修のカスタマイズやオンライン対応も追加料金なしで実施可能です。質の高い講師による実践的な研修を導入しやすい環境を整え、企業の課題解決に伴走します。

※本プレスリリースの内容は、2026年01月時点のものです。