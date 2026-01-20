【1/25・中野区】不登校児の親である教室長が対面相談を実施

株式会社NIJIN

株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎）が運営する小中一貫オルタナティブスクールNIJINアカデミーは、2026年1月25日（日）、東京都中野区役所1階「ナカノバ」にて、対面の交流・相談ブースを出展します。ブースでは、不登校児の親でもある教室長3名が、来場者と直接対話し、不登校に向き合う家庭の悩みや不安について、当事者として、また教育現場での実践者として語り合います。

◆ 背景・社会課題

文部科学省の調査では全国の不登校児童生徒数は約35万人。不登校は子どもだけの苦しみではなく、保護者にとっても「正解のわからない葛藤の期間」であり家庭が孤立してしまうケースも少なくありません。誰かのせいにすることなく、学校や社会のあり方、仕組みを問い直すことによって、“不登校から希望”へと活動しています。

◆ブース出展への想い

不登校は家庭だけの問題ではありません。学校に行かないことが劣等感や罪悪感にならず、すべての子どもが「自分で選んでいい」と胸をはれる社会を、地域とともに共創することを目指しています。

不登校の親としての実体験に加え、教育や心理など専門的な視点からも対話を行います。当事者と専門家、両方の視点から共に考え「次の一歩」を選ぶきっかけとなる場を提供します。

◆ ブース交流人 ～不登校の親であり、教育現場を担ってきた教室長たち～

大橋 潤子（しめじゅん）：元幼稚園教諭、現役声優。メンタルケア心理士。元不登校児、現不登校児(ASD、ADHD、LD、境界線知能)の2児の母。遊んで学ぶ表現教育。（東京都・世田谷下高井戸8D校）(https://nijinacademy.my.canva.site/nijin-setagayashimotakaido8d)



中村 瞳（ひとみん）：保育士、発達障がい、LD、HSPなどの分野に特化。不登校児の母。自立をテーマに仲間、地域とを深く繋ぐ発達障がいの専門家。（埼玉県・越谷校）(https://nijinacademy.my.canva.site/dagx8gtjmew)



鈴木 公子（スズキミ）：女子美術大学卒、教員免許美術。MoMA美術館教育戦略コース修了。元不登校児の母。福祉関係とも連携。アートの力で出る杭を伸ばす活動を広げている。（東京都・竹の塚校）(https://nijinacademy.my.canva.site/yawarakaatelier)

◆開催概要

日時：2026年1月25日（日）12：30～13：30

会場：東京都中野区役所 1階 ナカノバ(大人のあり方を考える、子どもの味方になる講演会＋イベント内)

内容：不登校家庭向け 対面交流・相談ブース

対象：不登校の子どもを育てる保護者、教育・行政関係者ほか

【報道関係・お問い合わせ先】

〒135-0006 東京都江東区常盤二丁目5番5号

株式会社NIJIN NIJINアカデミー 広報担当：大橋 潤子 Tel：080-6631-9375

Mail：nijin.academy.shimotakaido8d@gmail.com

▶学校HP：https://www.nijin.co.jp/academy

■NIJINアカデミー とは

2023年9月に開校した不登校小中学生向けのオルタナティブスクールで、全国40以上の都道府県から約600名以上が入学している。「多層的な心理的安全性」「一流教師による対話的な授業」「子ども主体のプロジェクト」をカリキュラムの柱に、学校に行けないことが劣等感・罪悪感にならず、全ての子どもが希望を持てる未来を創る。学校に代わる学びの選択肢として、希望する生徒の9割※以上が在籍校の出席認定を獲得。※2025年1月現在

▶学校HP：https://www.nijin.co.jp/academy(https://www.nijin.co.jp/academy)

■株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

会社名：株式会社NIJIN

所在地：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

URL ：https://www.nijin.co.jp/

報道関係お問い合わせ先

株式会社NIJIN NIJINアカデミー 広報担当：大橋 潤子

〒135-0006 東京都江東区常盤二丁目5番5号

Mail：nijinacademy.aitanaka@gmail.com

学校HP：https://www.nijin.co.jp/academy