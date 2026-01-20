イチャイチャ同居生活ボーイズラブ作品がついに完結！スパダリご主人×可愛さ純粋培養家政婦のえっちな焦れ焦れBL『ワンサイド・バニラシュガー』最終話配信開始！
キルタイムコミュニケーションは、スリーズロゼ『ワンサイド・バニラシュガー』最新第6話を配信いたしました。
ワンサイド・バニラシュガー
「第6話」
漫画：夜人
スパダリご主人×可愛さ純粋培養家政婦のえっちな焦れ焦れBL最終話！
叔父の喫茶店を手伝っていた千弦。
店の常連さんであり千弦が密かに恋をしている
男性・神宮司鷹臣が「家政婦が足りない」と困っており鷹臣と少しでも近づけるようにと神宮司家の家政婦になった千弦。仕事にも慣れ、順調な生活の中鷹臣の『女癖の悪さ』が話題になり
彼の行動を監視するためにと
二人で暮らすことになったのだが――…
純朴な千弦を甘く、優しく囲い込む鷹臣の
イチャイチャ同居生活ボーイズラブ第6話！
コミックフェスタで『ワンサイド・バニラシュガー』完結記念フェア開催中！
期間限定：2月1日まで
割引＆無料＆立ち読み増量！
期間限定：2月1日まで
ワンサイド・バニラシュガー
話題のBLコミックを続々刊行！「スリーズロゼ」公式サイトはこちらをチェック！
