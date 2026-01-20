新製品発売のお知らせ【レイ・アウト】株式会社レイ・アウトは、2026年1月20日にiPhone 17シリーズ用(iPhone 17 / iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max)のケース新製品を発売致します。

iPhone 17シリーズ用(iPhone 17 / iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max) アルミバンパーケース

【アルミバンパーケース】iPhone 17 / iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max各種のカラーに合わせたスマホケースです。アルミ素材を使用し、カラーもマットで高級感がありプレゼントにも最適です。

【対応機種】iPhone 17【カラー】ブラック / ホワイト / ブルー / セージ / ラベンダー 【素材】アルミニウム合金、熱可塑性ポリウレタン樹脂【売価】3,960円（税込み）ブラック 型番：RT-P52ABB/Bホワイト 型番：RT-P52ABB/Wブルー 型番：RT-P52ABB/MAセージ型番：RT-P52ABB/SAGラベンダー型番：RT-P52ABB/LD

【対応機種】iPhone 17 Pro【カラー】シルバー / オレンジ / ディープブルー【素材】アルミニウム合金、熱可塑性ポリウレタン樹脂【売価】3,960円（税込み）シルバー 型番：RT-P53ABB/SVオレンジ 型番：RT-P53ABB/ORディープブルー 型番：RT-P53ABB/DA

【対応機種】iPhone 17 Pro Max【カラー】シルバー / オレンジ / ディープブルー【素材】アルミニウム合金、熱可塑性ポリウレタン樹脂【売価】4,180円（税込み）シルバー 型番：RT-P55ABB/SVオレンジ 型番：RT-P55ABB/ORディープブルー 型番：RT-P55ABB/DA

iPhone 17シリーズ用(iPhone 17 / iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max)マットメタリックソフトケース

【端末色と同じカラーのソフトケース 】iPhone 17 / iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max各種のカラーに合わせたスマホケースです。ケースの側面が各カラーにマッチするので、はめた時に端末との一体感抜群。◆ソフトケースとは◆グニャッと曲がるけど、しっかりしたゴムのような素材で、靴のソールなどにも使用されており落とした時の衝撃を「ムニュッ」と吸収してくれるので、スマホを守る能力が非常に高いです。

【対応機種】iPhone 17【カラー】ブラック / ホワイト / ブルー / セージ / ラベンダー 【素材】熱可塑性ポリウレタン樹脂【売価】2,310円（税込み）ブラック 型番：RT-P52PFC9/Bホワイト 型番：RT-P52PFC9/Wブルー 型番：RT-P52PFC9/MAセージ型番：RT-P52PFC9/SAGラベンダー型番：RT-P52PFC9/LD

【対応機種】iPhone 17 Pro【カラー】シルバー / オレンジ / ディープブルー【素材】熱可塑性ポリウレタン樹脂【売価】2,310円（税込み）シルバー 型番：RT-P53PFC9/SVオレンジ 型番：RT-P53PFC9/ORディープブルー 型番：RT-P53PFC9/DA

【対応機種】iPhone 17 Pro Max【カラー】シルバー / オレンジ / ディープブルー【素材】熱可塑性ポリウレタン樹脂【売価】2,420円（税込み）シルバー 型番：RT-P55PFC9/SVオレンジ 型番：RT-P55PFC9/ORディープブルー 型番：RT-P55PFC9/DA

【お問い合わせ先】

株式会社レイ・アウト住所：〒104-0043 東京都中央区湊3丁目3番2号 前田セントラルビル2FTEL: 03-6733-1394FAX: 03-6745-7694Email: products@grow-holdings.com公式WEB：https://www.ray-out.co.jp/（一般の皆様）https://www.ray-out.co.jp/pages/contact（企業様）WEB:https://www.ray-out.co.jp/pages/corporate_contact※本製品に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。※本製品には製品内容に記載された以外の物は同梱されていません。※製品改良などのために仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。