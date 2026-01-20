来場登録開始！日本最大級* DX実現・経営課題解決のための総合展 DX 総合EXPO／ビジネスイノベーションJapan／AI World @幕張メッセ

来場登録を開始しました！

エバーリッジ株式会社

この度、

DX分野 日本最大級*の展示会「DX 総合EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo)」

経営課題解決のための展示会「ビジネスイノベーションJapan(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo) 」

AIによるビジネス変革のための展示会「AI World(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo)」

を 2/25(水)～27(金)の3日間、幕張メッセにて開催いたします。

働き方改革の進展により、リモートワークやハイブリッドワークが定着する中、

企業の生産性向上への取り組みはますます重要となっています。

また、生成AIの急速な普及により業務自動化が現実的な選択肢となり、

競合他社との差別化を図る重要な要素として注目されています。

一方で、デジタル化に伴うセキュリティ対策の強化など、新たな課題も顕在化しています。

本展示会では、こうした現代ビジネスの変革期において、

企業の競争力強化を支援する最新の製品・サービスが日本最大規模*で一堂に会します。

情報収集から具体的な導入検討まで、貴社の課題解決に直結する出会いの場としてぜひご活用ください！

来場登録はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo

＼業界を牽引する識者が登壇／ 無料でご聴講いただけます！

各分野の専門家や有識者による多彩な講演をご用意しております。

ぜひご関心のあるテーマをご検討ください！

特別講演詳細はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/dx-tokyo

部署別ネットワーキングイベント開催！

展示会開催中、同会場内にてネットワーキングイベントBizcrewトークラウンジ(https://www.bizcrew.jp/networking-1/14991)を開催いたします。

DX推進における具体的な成功事例の共有や、新たなパートナーシップの構築を通じて思わぬビジネスチャンスが生まれるかもしれません。

皆様のお越しをお待ちしております！

---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------

DX 総合EXPO 2026 春 東京

【構成展】

人事・労務DX EXPO 経理・財務DX EXPO

法務DX EXPO マーケティングDX EXPO

営業DX EXPO 業務改革DX EXPO

情報システムDX EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo

ビジネスイノベーション Japan 2026 春 東京

【構成展】

経営支援 EXPO 働き方改革 week

人材育成・採用支援 EXPO ウェルビーイング EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo

AI World 2026 春 東京

【構成展】

AI業務改革 EXPO AI開発技術展

AI人材育成 EXPO

AIセキュリティ・ガバナンス EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo

会 期：2026年2月25日(水)～2月27日(金) 10時～17時

会 場：幕張メッセ(１～３・9・10ホール)

主 催：DX 総合EXPO／ビジネスイノベーション Japan／AI World 実行委員会

後 援：（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、

（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会

---------------------------------------------------------------------------

＊当委員会調べ。展示規模は同種展示会との展示面積の比較。