【2月5日】川根地域交流会の開催について

・概要

静岡県立川根高等学校では、中学生と高校生が地域の課題解決や魅力発信について共に考える場として「川根地域交流会」を開催します。これは、静岡県内では珍しい「中高連携」による合同探究成果発表会です。本年度は発表のみならず、中高生が混合グループを組み、地域の未来を語り合うディスカッションを初めて本格実施いたします。

・趣旨、目的

川根地域における少子高齢化や人口減少という課題に対し、次世代を担う若者が地域への愛着を持ち、主体的に関わる姿勢を育むことを目的としています。これまで各校で独立して行われることが多かった「探究学習」を、中学校と高校が手を取り合って合同で行うことで、学校種を越えた学びの相乗効果を生み出します。生徒たちが「自分たちが地域のために何ができるか」を真剣に考え、対話するプロセスを通じて、地域活性化の新たな種をまくことが狙いです。

・内容

実施日時：2026年2月5日（木） 13時30分～15時35分まで

実施場所：静岡県立川根高等学校 体育館

発表者

川根高校全生徒

川根本町立三ツ星学園、川根本町立光の森学園、島田市立川根中学校の生徒（８年生・２年生）

主なポイントや特徴

【県内でも珍しい中高連携】 公立高校と連携中学校が、年間を通じて連携し、成果を共有し合う先進的な取り組みです。

【合同探究成果発表会】 各校で取り組んできた地域調査や課題解決策を、プレゼンテーション形式等で発表し、相互に刺激し合います。

【異年齢混成ディスカッション】 本年度のメイン企画として、中学生と高校生がグループになり、「自分たちが川根にできること」をテーマに議論します。高校生がリーダーシップを発揮し、中学生の柔軟なアイデアを引き出す、活気ある対話の場を創出します。

・今後の予定

ディスカッションで生まれたアイデアや提案は、次年度以降の川根高校「地域創造」の授業や生徒会活動に取り入れ、実際に地域社会での実現を目指します。また、この中高連携のモデルを継続・発展させ、川根地域全体を一つのキャンパスと捉えた教育ネットワークを強化していく予定です。

・参考

公式Instagram（告知・活動の様子）(https://www.instagram.com/p/DTR-ejGk0AQ/?igsh=MThkbzZ2c2o5MmQzeg==)

