TOKAI RADIOは2月11日(水･祝)に、アスナル金山で「TOKAI RADIO公開生放送『OH！MY CHANNEL!』」を実施する。13時00分から15時00分の公開生放送で、MCは、大前りょうすけ（「OH! MY CHANNEL!」DJ ）。ゲストに「TOKAI RADIO MUSIC PROGRAM SESSIONS 929」DJのOffo tokyoが登場し、ミニライブも行う。観覧は無料。

「OH! MY CHANNEL!」MC大前りょうすけがアスナル金山で熱狂を再び

MCの大前りょうすけは、東海エリアを中心に活動するお笑い芸人で「OH! MY CHANNEL!」（月曜日から金曜日 13時00分～15時00分放送）のDJ。新時代の”音楽”と”トーク”のハイブリッド番組を、番組SNSやメールを活用しにぎやかに届けている。2025年12月6日に行った「TOKAI RADIO Winter Special at アスナル金山」では、市野瀬瞳（「Saturday Flavor」DJ ）と共にMCを担当し、会場を沸かせた。今回は自身の番組の公開生放送ということで、番組企画で大いに盛り上がるのではと期待が寄せられている。

下北沢発のクリエイター集団 Offo tokyoのミニライブも

ゲストとして登場するのは、アーティストがDJを務める音楽番組「TOKAI RADIO MUSIC PROGRAM SESSIONS 929」（月曜日から木曜日 25時00分～26時00分放送）DJの、Offo tokyo。2025年4月よりOffo tokyoが月曜日を担当している。Offo tokyoは、下北沢にて結成されたクリエイター集団 “Offo”から端を発する。シティポップをベースに、ソウル、ロック、R&Bなどの要素を組み合わせたサウンドを発信している。当日はミニライブも予定されており、期待が高まる。

https://www.tokairadio.co.jp/program/ohmy/info/entry-59841.html

■放送局：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko )■タイトル：TOKAI RADIO公開生放送『OH！MY CHANNEL!』 ※観覧無料■日時：2026年2月11日(水･祝)13:00～15:00■会場：アスナル金山（愛知県名古屋市中区金山1丁目17－1）※金山総合駅北口徒歩1分■MC：大前りょうすけ（「OH! MY CHANNEL!」DJ ）■ゲスト：Offo tokyo（「TOKAI RADIO MUSIC PROGRAM SESSIONS 929」月曜DJ ）■X：@ohmy1332■ハッシュタグ：#おおまえチャン※この番組は、radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴くことができる