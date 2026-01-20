英検2025年度第3回 準会場A・B・C日程の協会公式解答速報に対応、スタスタApps「自己採点シート」を更新

スタディスタジオ株式会社

英検(R)対策Webアプリ「スタスタApps」（運営：スタディスタジオ株式会社）は、英検2025年度第3回 一次試験のうち、準会場A・B・C日程（2026年1月16日～18日）で実施された試験について、公益財団法人 日本英語検定協会が2026年1月19日に公開した解答速報を「自己採点シート」に反映しました。該当日程で受験された方は、無料・会員登録なしで、スマホから簡単に自己採点（リーディング／リスニング／ライティング）まで完結できます。さらに、CSEスコア推定と合否判定（目安）まで確認可能です。

- 自己採点シート（解答速報反映済み）

https://apps.studystudio.jp/kaitousoku

【１】対応範囲（今回の更新内容）

- 対象日程：準会場A日程（1/16）、B日程（1/17）、C日程（1/18）- 反映：協会公式 解答速報（1/19公開分）- 公開級：2級／準2級プラス／準2級／3級／4級／5級

※準会場では1級・準1級は実施されません（本会場のみ）。

※機能としては1級～5級に対応済みですが、A/B/C日程は上記級のみ公開です。

【２】特長（差別化ポイント）

【３】利用条件（無料・登録不要。登録で履歴確認）

- スマホ最適：マークシート式UIでタップ入力→自動集計- 3技能を一気通貫：リーディング／リスニング／ライティングをまとめて採点- ライティングも採点：答案画像アップロードで採点・フィードバック- CSE推定＆合否判定（目安）：技能別の見える化で次の学習に直結- 利用料金：無料- 会員登録：なしでも利用可能- 無料会員登録すると：自己採点・推定結果などの履歴確認が可能

（参考）会員登録・スタスタApps：

【４】実際の採点フロー

1️⃣ 試験日程と級を選択 → 2️⃣ Reading／Listening の解答を入力3️⃣ Writing問題/解答を撮影しアップロード → 4️⃣ 採点開始5️⃣ CSE スコア・合否判定を確認 → 6️⃣ 結果の画像ダウンロード7️⃣ 正答数、ライティング採点の内訳確認

【５】背景：合否公開までの期間に、次の学習へ早く移れるように

一次試験のWeb合否公開（2/16予定）まで時間があるため、受験後すぐに現状把握できる導線を提供し、二次対策・次回対策の着手を早めることを目的としています。

【６】今後の対応予定（参考）

英検協会公式の解答速報公開に合わせ、準会場D・E・F日程、本会場についても順次反映予定です。

- 準会場D日程（1/23）…解答速報 1/26（予定）- 準会場E日程（1/24）…解答速報 1/26（予定）- 本会場／準会場F日程（1/25）…解答速報 1/26（予定）- 一次試験 Web合否公開 … 2/16（予定）

反映状況の最新は以下で更新します：

【６】実績（参考）

英検2025年度 第1回・第2回における「自己採点シート」の累計利用回数は合計8,218回。特に本会場の2級の利用が多い傾向があります。

会社概要

会社名：スタディスタジオ株式会社

代表者：代表取締役 鈴木孝一

所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-16-6 二葉ビル 8B

事業内容：オンライン英検専門塾「スタスタ LIVE 英検」運営／学習支援アプリ開発

URL：https://studystudio.jp

本件に関するお問い合わせ先

広報窓口：info@studystudio.jp TEL：050-3579-7479

※英検(R)は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※本サービスは同協会の承認・推奨を受けたものではありません。