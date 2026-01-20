合同会社KaraSeed(本社：東京都府中市)は、スマホ用顕微鏡レンズを通じて「観察することの楽しさ」「世界の見え方が変わる体験」を子どもから大人まで広く届けていくことを目的とし、光学250倍スマホ用偏光顕微鏡レンズ「MH-X250P」の先行割引販売を1月14日にGREENFUNDINGにて開始。

開始1時間でプロジェクトを達成し、現在は目標金額は650％を上回る結果となっています。





【先行販売ページ】 https://greenfunding.jp/karaseed/projects/9169/





装着済みのレンズ





ミクロハンターシリーズ





■ シリーズの累計支援額は2,000万円超え

ミクロハンターシリーズには今回の新製品を含めて5種類のレンズが存在します。そして過去に立ち上げた複数のクラウドファンディングも全て成功に終わっており、その累計支援額は今回の新規プロジェクトを含めずに2,000万円を超えています。









■ 現行版レンズをご使用のお客様から頂いた声

光学100倍率タイプの現行の偏光顕微鏡レンズ「MH-X100P」をご使用されているお客様からは以下のような喜びの声を頂いております。





「コスパが凄すぎる。趣味の関係でいつかは偏光顕微鏡を手に入れたいと思っていました。しかし一般的な製品は高価で少なくとも10万円程度は覚悟していたのです。そんな中この商品を偶然見つけました。偏光顕微鏡として見ると価格があまりにも安く正直なところほとんど期待していませんでした。ところが届いて実際に使ってみると趣味用途には十分すぎるほどの性能。動画撮影まで可能な機器が1万円もしない価格で手に入るとは…これは本当に衝撃的でした」





現行版レンズを購入されたお客様の中には、もっと高倍率の偏光顕微鏡レンズの発売を心待ちにされていた方もおられましたので、そのご期待にお答えする形での先行販売にもなりました。





岩石薄片を観察する様子









■ レンズ5種キットは先行販売期間のみ販売

いままで好評を得てきた現行のレンズを含むお得な5種セットもこの期間に販売中です。一般販売の予定はありませんので、お得に全レンズを揃えられる限定チャンスです。





顕微鏡キットの内容





■ 先行販売の製品内容

● 【最大26％OFF】レンズ1種＆バリューセット

価格：6,670円～(税込・送料込)

説明：レンズ1種の観察キットに、スライドガラスやカバーガラスが付属する商品です。





● 【20％OFF】レンズ5種＆付属品フルセット

価格：32,700円(税込・送料込)

説明：レンズ5種セットはこの期間限定のお得なリターンです。一般販売予定はございません。小型昇降台やマイクロ定規、スライドガラス各種がセットになったお得な商品です。





● 【14％OFF】岩石薄片プレパラート12種セット

価格：21,900円(税込・送料込)

説明：約0.03mmという非常に薄い岩石の標本。1枚1枚丁寧に作成されています。岩石に秘める綺麗な結晶を観察できるだけでなく、地球の成り立ちも知る事ができます。









■ 先行販売の概要

期間 ： 2026年1月14日12:00～2月24日23:59

実施プラットフォーム： GREENFUNDING

プロジェクトURL ： https://greenfunding.jp/karaseed/projects/9169/

※数量限定の先行割引リターンがございます









■ 会社概要

会社名 ： 合同会社KaraSeed(ミクロハンター日本総代理店)

所在地 ： 東京都府中市

事業内容 ： スマートフォン用光学機器の販売

ブランド ： microHunter(ミクロハンター)

公式ショップ： https://microhunter.shop/