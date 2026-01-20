【ピエール・エルメ・パリ】バレンタインコレクション 2026

PH PARIS JAPON 株式会社

アソリュティマン ド ショコラ 8個入り　4,104円

ピエール・エルメ・パリは、2026年1月19日（月）より、直営ブティックと公式オンラインブティック他にて「バレンタインコレクション2026」を発売しました。2026年のテーマは“ラ・ヴィ・パリジェンヌ”。芸術、ファッション、美食、そして、光とロマンスと愛の街、パリ。パリ・オペレッタの最高傑作と讃えられる喜劇「パリの生活」をテーマに、フランスのイラストレーター、ジュリー・セールが描くユニークなシーンに彩られたコレクションです。


https://www.pierreherme.co.jp/feature/saint-valentin-2026/?utm_source=alert&utm_medium=banner&utm_campaign=SV_2026_LP

アソリュティマン ド ショコラ


“パティスリー界のピカソ” と称されるピエール・エルメのショコラには、独特の輝き、まろやかさ、芳香があります。


今シーズンの新作として、シベリア杉の実とマカロンを使用した「ショコラ オ マカロン アンフィニマン プラリネ ピニョン ド セドル」、アーモンドとコーンのプラリネをショコラノワールでコーティングした「アンフィニマン プラリネ マイス」をはじめ、「ショコラ オ レ エ テ マッチャ」、「アンフィニマン ベリーズ」が登場しました。24個入りでは、全ての新作のショコラがお楽しみいただけます。





アソリュティマン ド ショコラ　


5個入り　


2,862円（税込）







アソリュティマン ド ショコラ


14個入り


7,074円（税込）







アソリュティマン ド ショコラ


24個入り


12,096円（税込）





ショコラに加え、メゾンを代表するマカロンやケーキまで、オートパティスリー、ピエール・エルメ・パリならではの多彩なラインナップをご用意しています。




マカロン 10個詰合わせ　


4,590円（税込）



ブラジル・パイネイラス農園産純正チョコレートに対するオマージュが込められた「アンフィニマン ショコラ パイネイラス」や、甘く濃厚なカラメルと力強いビターチョコレートの「プレニチュード」など、チョコレートフレーバーを中心に8種10個を詰め合わせました。







【青山限定】
テリーヌ プレジール アンタンス


3,105円（税込）



とろりとした口溶けが魅力のピエール・エルメ・パリのテリーヌ「プレジール アンタンス」。


チョコレートを生かした力強い一品です。


粗く砕いたローストアーモンドがアクセントとなり、ビターチョコレートの魅力を最大限に引き出しています。ピエール・エルメ・パリ 青山ブティック限定品です。






