【ピエール・エルメ・パリ】バレンタインコレクション 2026

PH PARIS JAPON 株式会社アソリュティマン ド ショコラ 8個入り 4,104円

ピエール・エルメ・パリは、2026年1月19日（月）より、直営ブティックと公式オンラインブティック他にて「バレンタインコレクション2026」を発売しました。2026年のテーマは“ラ・ヴィ・パリジェンヌ”。芸術、ファッション、美食、そして、光とロマンスと愛の街、パリ。パリ・オペレッタの最高傑作と讃えられる喜劇「パリの生活」をテーマに、フランスのイラストレーター、ジュリー・セールが描くユニークなシーンに彩られたコレクションです。

詳細を見る :https://www.pierreherme.co.jp/feature/saint-valentin-2026/?utm_source=alert&utm_medium=banner&utm_campaign=SV_2026_LP

アソリュティマン ド ショコラ

“パティスリー界のピカソ” と称されるピエール・エルメのショコラには、独特の輝き、まろやかさ、芳香があります。

今シーズンの新作として、シベリア杉の実とマカロンを使用した「ショコラ オ マカロン アンフィニマン プラリネ ピニョン ド セドル」、アーモンドとコーンのプラリネをショコラノワールでコーティングした「アンフィニマン プラリネ マイス」をはじめ、「ショコラ オ レ エ テ マッチャ」、「アンフィニマン ベリーズ」が登場しました。24個入りでは、全ての新作のショコラがお楽しみいただけます。

アソリュティマン ド ショコラ

5個入り

2,862円（税込）

アソリュティマン ド ショコラ

14個入り

7,074円（税込）

アソリュティマン ド ショコラ

24個入り

12,096円（税込）

ショコラに加え、メゾンを代表するマカロンやケーキまで、オートパティスリー、ピエール・エルメ・パリならではの多彩なラインナップをご用意しています。

マカロン 10個詰合わせ

4,590円（税込）

ブラジル・パイネイラス農園産純正チョコレートに対するオマージュが込められた「アンフィニマン ショコラ パイネイラス」や、甘く濃厚なカラメルと力強いビターチョコレートの「プレニチュード」など、チョコレートフレーバーを中心に8種10個を詰め合わせました。

【青山限定】

テリーヌ プレジール アンタンス

3,105円（税込）

とろりとした口溶けが魅力のピエール・エルメ・パリのテリーヌ「プレジール アンタンス」。

チョコレートを生かした力強い一品です。

粗く砕いたローストアーモンドがアクセントとなり、ビターチョコレートの魅力を最大限に引き出しています。ピエール・エルメ・パリ 青山ブティック限定品です。

ピエール・エルメ・パリ

公式オンラインブティック ww.pierreherme.co.jp

公式インスタグラムアカウント https://www.instagram.com/pierrehermejpofficial/

国内ブティック https://www.pierreherme.co.jp/boutique/

ピエール・エルメ・パリ 青山 TEL：03-5485-7766