【鳥取県西部】春の息吹を五感で満喫！「大山時間 “チャリ旅ツアー 2026春”」を開催、参加者募集

鳥取県西部７商工会が取り組む鳥取県西部ブランディングプロジェクト「大山時間」のサイクルツーリズム事業として、鳥取県西部地区３商工会地域で「チャリ旅ツアー2026春編」を2026年4月～5月にかけて開催します。

本ツアーは、鳥取県西部の米子市・大山町・南部町を舞台に、春の自然、歴史、食、文化を五感で味わうサイクリングツアーです。坂道も快適に走行できる電動アシスト自転車（Eバイク）のレンタル（別途1,100円）も可能なため、サイクリング初心者の方でも楽しんでいただけるツアー企画となっています。

鳥取県西部ブランディングプロジェクト「大山時間」（だいせんじかん）とは

鳥取県西部７つ（米子日吉津・大山町・南部町・伯耆町・日南町・日野町・江府町）の商工会が

地域及び行政と連携して取り組む、地域ブランド・着地型消費による地域活性化事業です。

参画事業者の商品・サービスを開発又はブラッシュアップし、販路を拡大する「モノ」事業と歴史・自然・食・体験等を求める顧客に、この地域の魅力を発信し、誘客を図る「コト」事業の2本柱で事業を展開しています。

【ツアー詳細】

＜共通事項＞

旅行代金:お1人様 7,700円【税込】(自転車持込の場合）

Eバイクレンタルの場合：別途料金1,１00円【税込】

参加対象は中学生以上 (18歳未満のみの参加申込の場合、親権者の同意が必要です。)

１.西伯郡南部町

再活の町・さくら巡りとグルメツアー

（ジェラート・昼食付）

走行距離：約19km 獲得標高（登った高さの合計）：約155m

ー見どころー

◇法勝寺川土手の桜他町内の桜名所めぐり

◇人気のハンバーガーランチ【バサリーヒルズ】とジェラート【パッチェリービー】を堪能

◇復活再生の赤猪岩神社参拝

◇通称：ブロッコリー神社で親しまれている客神社の参拝

◇旧法勝寺電車廃線道や一式飾り見学

・開催日：2026年4月4日（土）

・申込締切：3月9日(月)

・定員：10名様 / 最少催行人員：5名様

・行程：そば処門所（集合9:00）→ 日ノ岡古墳一本桜 → パッチェリービー〈ジェラート〉 ―

バサリーヒルズ〈昼食〉→ キナルなんぶ → 一式飾り → 客神社 → 法勝寺川土手の桜 →

旧法勝寺電車廃線道 → 赤猪岩神社 → そば処門所(解散14:00頃）

法勝寺川土手の桜並木客神社（通称：ブロッコリー神社）

２.米子市

江戸の音色と大山ビュー！淀江さんこ節×壺瓶山パノラマライド

（淀江さんこ節観賞、米つき見学、お茶・珈琲、昼食付）

走行距離：約11km 獲得標高：約170m

ー見どころー

◇古事記にも登場!古代からの湧水地“天の真名井”で湧水汲みと水車小屋米つき見学

◇大山と日本海を望む360度大パノラマ壺瓶山山頂でティータイム

◇江戸時代、港宿で楽しまれてきた「淀江さんこ節」体験交流（白鳳高校 郷土芸能部）

◇「真名井ばあちゃんのせせらぎレストラン」で地元の食材をふんだんに使った「真名井そば」を堪能

◇壺瓶山山頂でティータイム、壺瓶山の茶畑利用のお茶利用のお茶と地元焙煎珈琲を天の真名井で汲んだ湧水を沸かして飲みます。

・開催日：2026年4月25日（土）

・申込締切：3月30日(月)

・定員：6名様 / 最少催行人員：4名様

・行程：淀江の宿今津田中家（集合12:30）→ 上淀廃寺 →

真名井ばあちゃんのせせらぎレストランで「真名井そば」堪能 〈昼食〉 →

天の真名井・水車小屋の米つき見学 → 壺瓶山山頂でティータイム → 日吉神社 →

今津田中家にて「淀江さんこ節」観賞 (解散16:30頃）

壺瓶山茶畑と大山ビュー淀江さんこ節観賞

３.西伯郡大山町

神々の山から日本海へ、絶景サイクリングin大山町

（路線バス、大山の銘菓、昼食付）

走行距離：約25km 獲得標高：約130m

ー見どころー

◇大山寺・名和神社・住雲寺（藤の名所）の参拝、大山町の名所を駆け巡るライド

◇大山の水と大地が生む“自然のつながり”を体感できるトレッキング

◇昼食は、大山町御来屋の旧街道にある古民家レストラン『御厨(Mikuri)』のお弁当

◇山と海が近い大山町ならではの、森・里・海へと景色が変わり続けるダウンヒルサイクリング

◇大山町の銘菓お土産付き

・開催日：2026年5月9日（土）

・申込締切：4月13日(月)

・定員：10名様 / 最少催行人員：5名様

・行程：大神山神社参拝駐車場（集合９:00）…大山寺 → 川床トレッキング（阿弥陀川の湧水）

→ 芝畑 → 名和神社 → 住雲寺(藤棚観賞・昼食お弁当) → 大山口駅 ～路線バス移動～

大山寺 【大山ナショナルパーク前下車】(解散１５:４0頃）

大山ダウンヒル大山町の藤の名所「住雲寺」

WEBサイト

大山時間のWEBサイトにツアーの内容を掲載しております。

https://www.tori-skr.jp/daisen-jikan/8436/

ツアーパンフレット

PDFデータ(https://www.tori-skr.jp/daisen-jikan/wp-content/uploads/2026/01/%E5%A4%A7%E5%B1%B1%E6%99%82%E9%96%93%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC%E7%AC%AC2%E5%BC%BE2026%E6%98%A5%E3%80%8C%E5%A4%A7%E5%B1%B1%E6%99%82%E9%96%93%E3%80%8D_compressed.pdf)

【企画】

鳥取県商工会連合会 西部商工会産業支援センター

米子日吉津商工会・大山町商工会・南部町商工会・伯耆町商工会

日南町商工会・日野町商工会・江府町商工会

お問い合わせ先：西部商工会産業支援センターTEL0859-37-0085（担当：前畑・福光）

【旅行企画・主催】

チロル観光 全国旅行業協会正会員 鳥取県知事登録旅行業 第2-55号

〒689-4431 日野郡江府町佐川1002-1

総合旅行業務取扱管理者 伊田敬史

ツアーのお問い合わせ先：チロル観光 フリーダイヤル0120-753-305 または 0859-75-3300

※出発日の2日前又は前日の天気予報（降水確率等）により、中止判断する場合があります。

※掲載の写真はイメージです。天候や時期によって実際と見られる景色が異なることがございます。