節分がオフィスを変える？「恵方巻きケータリング」で、社内コミュニケーションを活性化

昨今、多くの企業が従業員の満足度を高めるために「福利厚生」のあり方を見直しています。以下のデータからも、社内イベントや「食」を通じた交流の価値が示されています。

2ndTable株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：三原 一馬）は、オフィスで手軽に季節行事を楽しめる「恵方巻きケータリング」の提供を今年も開始いたします。

現代社会にみる「節分」文化

節分における「食」の圧倒的な存在感

株式会社ロコガイドの調査によると、節分の過ごし方として「恵方巻きを食べる」と回答する人が75.7％と最多の割合を占め、「豆まきをする」38.8%の約2倍となりました。

その理由としては「縁起物だから」74.1%、「毎年恒例だから」64.2%などが挙げられており、恵方巻が毎年節分に食べる縁起物として定着していることが示唆されています。

Z世代にも根付く恵方巻き習慣

また、クイックリサーチサービス『サークルアップ』が実施したZ世代の意識調査によると、節分の習慣がある若年層のなかでも、恵方巻きについては55.3%と半数以上が「習慣がある」と回答しています。

トレンドに敏感な若手社員からベテラン層まで、世代を問わず共通して楽しめるコンテンツであることが分かります。

「福利厚生」として季節の味覚を共有することは、単なる食事以上のリフレッシュ効果や、職場を明るくするきっかけにつながります。

オフィスに「福」と「会話」を呼び込む。節分イベントのメリット

いつも通りのオフィスが、恵方巻きをはじめとしたケータリングによって特別な空間に変わります。

自然と生まれる一体感

恵方を向いて静かに食べる。その少し不思議でユーモラスな光景が、社員同士の「共通体験」となり、チームに穏やかな一体感を生み出します。

「手軽な季節感」を福利厚生に

本格的な準備が必要なイベントとは違い、ランチや休憩時間にサッと楽しめるため、業務に負担をかけずに「季節の楽しみ」を取り入れられます。

会話のきっかけをデザイン

「今年の恵方はどっち？」「願い事は何にする？」といった何気ない会話が、社内の雰囲気を明るくし、新しい交流のきっかけを作ります。

セカンドテーブルの「恵方巻きケータリング」

セカンドテーブルの恵方巻きケータリングは、定番のケータリングプランやドリンクプラン、ワクワク感満載のLIVEケータリングと併せてのご利用も非常におすすめです。

数量・その他ご要望に合わせたお見積もりをご案内いたしますので、ご気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://2ndtable.com/contact/

セカンドテーブルの特長

全国主要都市でワンランク上のメニュー・サービス：関東・関西・九州・名古屋の主要都市で、均一化された高品質なケータリングサービスをご提供します。

多様なシーンに対応：キックオフ、セミナー、会議、懇親会、パーティーなど、様々なイベントシーンにご利用いただけます。

オフィスや貸し会議室も華やかに：お料理だけではなく、装飾でも会場を鮮やかに彩ります。お花見やハロウィン・クリスマス等、季節の演出も承っております。

豊富なメニューラインナップ：お客様のニーズやご予算に合わせて、和洋中をはじめとしたバリエーション豊かなお料理・プランをご用意しております。アレルギー対応やハラル／ベジタリアンメニューなどもご提供可能です。

オプションメニュー：「出張寿司職人」「生ハム／ローストビーフカッティング」「マグロ解体ショー」などのライブケータリングや、「お祭りプラン」として屋台風のケータリングもご用意がございます。

きめ細やかなサービス：経験豊富なスタッフが、企画・準備から当日の運営まで、お客様のイベントをサポートいたします。

今後の展開

セカンドテーブルでは、食とサービスを通してイベント成功のお手伝いをしております。

今後もお客様にご満足いただけるプランや心踊る美味しいメニュー・プロフェッショナルによる信頼のサービスを広い地域でご提案してまいりますので、イベントのケータリングや演出にお悩みの方はご気軽にお問い合わせください。

会社概要

2ndTable株式会社（セカンドテーブルかぶしきがいしゃ）

所在地：関東 東京都港区赤坂7丁目 赤坂今野ビル5階

関西 兵庫県西宮市西宮浜1-31

九州 福岡県福岡市南区長住2-10-32

代表取締役：三原一馬

事業内容：法人様・団体様向けのケータリング出張パーティー事業

オードブルの宅配デリバリー事業 https://1dish.jp

